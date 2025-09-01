Desde el búnker de Valdés, López celebró el triunfo de “Vamos Corrientes”

“Es un espaldarazo de reconocimiento a la gestión radical”, expresó el legislador entrerriano al celebrar los resultados junto al gobernador saliente Gustavo Valdés y al electo Juan Pablo Valdés, quienes encabezaron el espacio oficialista.

Acompañamiento y reconocimiento

Durante la jornada, López siguió de cerca el escrutinio y destacó el marco democrático en el que se desarrollaron los comicios. “Felicito al pueblo de Corrientes, al gobernador saliente Gustavo Valdés, al electo Juan Pablo Valdés y al frente Vamos Corrientes por el contundente triunfo. Es un espaldarazo de reconocimiento a la gestión radical y al norte de desarrollo y modernización que hoy se reconocen en las urnas”, expresó.

Asimismo, puso en valor la participación ciudadana que superó el 70% del padrón, lo que consideró un dato central: “Las buenas gestiones son reconocidas por la ciudadanía”, afirmó el legislador concordiense.

Elecciones en clave regional

La victoria de “Vamos Corrientes” refuerza la continuidad del proyecto político liderado por el radicalismo en la provincia vecina, que desde hace varios años impulsa un modelo de gestión que pone el eje en la modernización, el desarrollo económico y la transparencia institucional.

Redaccion de 7Paginas