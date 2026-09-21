Desde el Ente de Costanera explicaron el episodio con Real Concordia en el Campo de los Deportes

Un episodio ocurrido este lunes en el Campo de los Deportes de la Costanera de Concordia generó un cruce de versiones luego de que el club Real Concordia difundiera en sus redes sociales una denuncia por la intervención de personal de la Guardia Urbana Municipal.

En las primeras horas de la tarde, el presidente y jugador de la institución, Nahuel Benítez, publicó un comunicado en el que cuestionó que integrantes del plantel y cuerpo técnico fueran retirados del predio mientras se disponían a realizar su entrenamiento habitual.

Según la publicación del club, los trabajadores municipales les habrían manifestado que se trataba de una disposición de la presidenta del Ente de Costanera, Mary Perini. Desde la institución expresaron su malestar por la situación y reclamaron explicaciones.

Sin embargo, desde el Ente de Costanera brindaron a 7Páginas una explicación diferente sobre lo ocurrido.

“Estaban entrando a la cancha de rugby”

La presidenta del Ente, Mary Perini, explicó a este medio que el Campo de los Deportes cuenta con dos canchas de fútbol y una cancha de rugby, y que el inconveniente se produjo porque los jugadores de Real Concordia estaban utilizando habitualmente el campo destinado a la práctica del rugby.

“En el Campo de Deportes hay dos canchas de fútbol, más una de rugby, y estos chicos siempre van a la de rugby. Desgraciadamente, con los tapones de los botines de fútbol rompen el césped de la cancha de rugby y entonces quienes practican rugby ahí se quejan”, explicó Perini a 7Páginas.

La funcionaria remarcó que el planteo realizado por el Ente fue que el club utilice las canchas específicamente destinadas a la práctica del fútbol.

“Ellos tienen que practicar fútbol en las canchas de fútbol”, sostuvo.

La explicación de la Guardia Urbana

Desde el Ente también dieron a conocer el informe realizado por el personal de la Guardia Urbana que intervino en el lugar.

Según consta en ese reporte, se informó al Club Real Concordia que estaba ingresando a la cancha de rugby, sector que no estaría habilitado para ese entrenamiento, ante lo cual los integrantes de la institución se retiraron del lugar sin inconvenientes.

De esta manera, desde el organismo municipal señalaron que la intervención estuvo vinculada exclusivamente con el uso de los espacios deportivos y el cuidado del césped de la cancha de rugby.

El club podrá continuar utilizando el predio

Desde el Ente Descentralizado de Costanera también buscaron dejar en claro que la situación no significa que Real Concordia tenga prohibido desarrollar sus actividades en el Campo de los Deportes.

En ese sentido, remarcaron que la medida respondió a un ordenamiento puntual y preventivo de los campos de juego, y que no implica impedir que el club continúe realizando sus actividades deportivas y comunitarias en el predio público.

El episodio generó inicialmente el malestar de la institución, que hizo público su reclamo en redes sociales, pero desde el Ente de Costanera sostienen que el conflicto se originó en la utilización de la cancha de rugby para una actividad de fútbol y que el objetivo fue preservar ese espacio deportivo.

Así, mientras el club interpretó la intervención como un retiro de sus jugadores del lugar de entrenamiento, desde el organismo municipal explicaron que no se trató de una prohibición para utilizar el Campo de los Deportes, sino de la indicación de utilizar las canchas de fútbol y no la destinada al rugby.