Desde el municipio de Feliciano aclararon la situación sobre la tasas del Banco Nación

A partir del artículo donde además indicaba que la sucursal de San José de Feliciano encabezaba el valor del cobro de tasas, los rumores sobre el cierre de la sucursal de San José de Feliciano crecieron, y con ellos la preocupación de la comunidad.

Desde el municipio aclararon la situación de la tasas del Banco Nación local

En una entrevista realizada por este medio al presidente Municipal, Damián Arévalo, y en torno a las controversias sobre la afirmación de que el municipio cobra la tasa más alta del país al Banco Nación, el intendente indicó:

«Es un tema que no es nuevo, hace meses me mostraron ese informe, el cual desconozco la veracidad de los números, inclusive la tasa referida allí no es la que está en Norma Impositiva Municipal de Feliciano»

«Si hemos tenido diálogo por la continua presión que reciben los empleados de todas las sucursales del país para que hablen con las intendencias para bajar las tasas», continuó.

«Para dar una solución a la problemática suscitada a partir del gobierno de Javier Milei, se le sugirió a al Banco Nación que reestructure su base de cálculos como se hacía antes del 10 de diciembre del 2023».

«Antes de allí, lo que el Banco Nación pagaba era el 20% de lo que paga hoy. Evidentemente la nueva gestion del Banco utiliza otra fórmula para la declaración de facturación que ha hecho incrementar lo que debe abonar».

«Justamente, les dijimos que vuelvan al sistema anterior donde seguirían pagando el mínimo y representaría hoy una tasa aproximada del 3% en valores reales».

«No entedemos por qué aún no lo han hecho y siguen trabajando con una politica de ataque a los municipios, cuando ya se ha atendido el problema y se brindó una solución. Es una clara práctica de hostigamiento a los municipios, donde nos quieren hacer pelear entre vecinos por problemas que nunca antes habíamos tenido».

«Lo que molesta es que personas que no tienen ni idea, no han preguntado, y lo que es peor, buscan obtener algún rédito político en lugar de defender las políticas públicas, que por otro lado, no le tocan el bolsillo a la gente, sino a las empresas que más ganan».

«Hay cosas, como fue el ANSES que hasta ahora pagamos desde el alquiler hasta el café que toman. Nos hacemos cargo para evitar el cierre».

«Es lamentable la utilización del miedo del ciudadano y de los trabajadores del Banco para poner grises donde nunca los hubo. Deberíamos ser más serios y responsables, dando un mínimo de prudencia antes de tirar frases infundadas para ver si quedamos bien con la sociedad».

«La gente quiere resultados, no frases oportunistas de ocasión», finalizó Arévalo

Por Pedro Martínez