Desde el Nodo Ambiental Parque Abasto impulsan un programa de separación de residuos en La Criolla

Del encuentro participaron el subsecretario de Ambiente de Concordia, Joaquín Gobetto, junto a personal del Departamento Técnico Ambiental. Por parte del Municipio de La Criolla estuvieron presentes el intendente Ariel Stucker, el secretario de Gobierno Antonio Panozzo Senere, el secretario de Producción y Ambiente Diego Barrovechio y el equipo operativo del sistema de recolección y separación de residuos domiciliarios.

Articulación y fortalecimiento regional

Durante la jornada se abordaron aspectos operativos vinculados al Nodo Ambiental Parque Abasto y distintas problemáticas emergentes relacionadas con la gestión de los residuos sólidos urbanos en la región.

En ese contexto, se destacó la necesidad de profundizar la articulación dentro del Consorcio Intermunicipal, promoviendo una agenda común basada en la cooperación técnica, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento institucional.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que uno de los ejes centrales fue la educación ambiental como herramienta estratégica para optimizar la separación en origen y mejorar la eficiencia del sistema GIRSU. Además, se analizó la implementación de acciones orientadas al tratamiento de residuos sólidos orgánicos, acordándose avanzar en el intercambio de materiales de difusión y experiencias técnicas entre ambos municipios.

Compromisos asumidos

Finalizada la reunión, las autoridades realizaron una visita al espacio destinado a la separación y acopio de residuos sólidos secos, donde compartieron buenas prácticas adaptadas a las realidades y recursos de cada localidad.

Como resultado del encuentro, el Municipio de Concordia se comprometió a compartir material educativo sobre gestión de residuos, incorporar a las escuelas de La Criolla a la Red de Escuelas Sustentables impulsada por la Subsecretaría de Ambiente y facilitar contactos con tratadores y especialistas en residuos orgánicos.

Desde ambos municipios coincidieron en que el trabajo coordinado es fundamental para avanzar hacia políticas públicas ambientales más eficientes, sostenibles y con mayor impacto regional, convocando además a los vecinos a asumir un rol activo en la separación domiciliaria de residuos.