Desde el Teatro Colón a Federación: Violinista de la Orquesta Estable del Teatro Colón brindará una Masterclass para la Orquesta Federaense de Cuerdas.

Segun lo informado a 7Paginas, la actividad se desarrollará este sábado 27 de junio en el Auditorium, y reunirá a los integrantes de la Orquesta Federaense de Cuerdas en una propuesta formativa que combinará instancias de trabajo individual, clases grupales y ensayo orquestal.

La presencia de un músico de la trayectoria de Luis Sava representa una oportunidad de alto valor pedagógico y artístico para los estudiantes, quienes podrán profundizar aspectos vinculados a la técnica instrumental, la interpretación musical, el desarrollo del sonido y el trabajo de conjunto dentro de una orquesta de cuerdas.

Luis Sava desarrolla una destacada carrera como violinista y director en el ámbito musical argentino. Como integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón, ha participado en numerosas producciones sinfónicas, líricas y de música de cámara, compartiendo escenario con reconocidos directores y solistas nacionales e internacionales.

Esta visita constituye además un reconocimiento al crecimiento sostenido de la Orquesta Federaense de Cuerdas, un proyecto que inició sus actividades a fines de 2025 y que actualmente reúne a aproximadamente 50 estudiantes. Cabe destacar que la mayoría de sus integrantes comenzó su formación musical dentro de la propia orquesta, lo que otorga un valor especial a este tipo de instancias de perfeccionamiento con referentes de la música académica.

La actividad forma parte del trabajo continuo de formación y perfeccionamiento impulsado por la Orquesta Federaense de Cuerdas, con el objetivo de brindar a sus integrantes oportunidades de contacto directo con músicos de trayectoria nacional e internacional.