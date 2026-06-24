7PAGINAS

Miércoles 24 de junio de 2026
Facebook Instagram
Menú

Desde el Teatro Colón a Federación: Violinista de la Orquesta Estable del Teatro Colón brindará una Masterclass para la Orquesta Federaense de Cuerdas.

La ciudad de Federación recibirá la visita del reconocido violinista Luis Sava, integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón, quien brindará una jornada intensiva de formación destinada a los integrantes de la Orquesta Federaense de Cuerdas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Segun lo informado a 7Paginas, la actividad se desarrollará este sábado 27 de junio en el Auditorium, y reunirá a los integrantes de la Orquesta Federaense de Cuerdas en una propuesta formativa que combinará instancias de trabajo individual, clases grupales y ensayo orquestal.

La presencia de un músico de la trayectoria de Luis Sava representa una oportunidad de alto valor pedagógico y artístico para los estudiantes, quienes podrán profundizar aspectos vinculados a la técnica instrumental, la interpretación musical, el desarrollo del sonido y el trabajo de conjunto dentro de una orquesta de cuerdas.

Luis Sava desarrolla una destacada carrera como violinista y director en el ámbito musical argentino. Como integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón, ha participado en numerosas producciones sinfónicas, líricas y de música de cámara, compartiendo escenario con reconocidos directores y solistas nacionales e internacionales.

Esta visita constituye además un reconocimiento al crecimiento sostenido de la Orquesta Federaense de Cuerdas, un proyecto que inició sus actividades a fines de 2025 y que actualmente reúne a aproximadamente 50 estudiantes. Cabe destacar que la mayoría de sus integrantes comenzó su formación musical dentro de la propia orquesta, lo que otorga un valor especial a este tipo de instancias de perfeccionamiento con referentes de la música académica.

La actividad forma parte del trabajo continuo de formación y perfeccionamiento impulsado por la Orquesta Federaense de Cuerdas, con el objetivo de brindar a sus integrantes oportunidades de contacto directo con músicos de trayectoria nacional e internacional.