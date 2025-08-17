Desde Entre Ríos, extraditaron a Uruguay al anciano de 90 años que había abusado de una niña de 8 años arriba de un micro

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando el sujeto subió a un ómnibus de la línea 121 con destino a Punta Carretas, República Oriental del Uruguay, sentándose al lado de la víctima quien se encontraba viajando con su madre y su hermana que estaban en otros asientos. Aprovechando la inocencia de la niña, así como el hecho de que la misma se encontraba sentada sola, el imputado con su mano tocó las partes íntimas de la misma por arriba de la ropa. Acorralada y sin capacidad de defensa, la víctima soportó el accionar del involucrado hasta su descenso. Fue en ese momento que la niña le contó a su madre lo sucedido, la cual realizó la denuncia respectiva.

Por consiguiente, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA efectuó diversas averiguaciones con el fin de establecer el paradero del buscado, determinando que el mismo podría hallarse en la ciudad entrerriana de Colón. Intervino en la investigación la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Mariela Montefinale.

Con las pruebas obtenidas y por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Sergio Viri, Secretaría Penal Nº2, a cargo del Dr. Lucas Claret, personal de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de esta Institución, colaboró con el procedimiento realizando tareas específicas a fin de dar con el buscado, logrando hallar y detener al mismo en un complejo turístico ubicado en la ciudad de Colón.

Posteriormente, se realizó un seguimiento del proceso de extradición, colaborando con la Cancillería Argentina y nuestra similar O.C.N. Interpol Montevideo en las diversas diligencias que estos casos demandan. De esta manera, una vez concedida definitivamente la extradición, se coordinó su entrega hacia el país vecino.

De este modo personal de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay procedió a realizar la entrega del detenido a personal de Interpol Uruguay a través del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que une las ciudades de Colón y Paysandú, para que continúe su proceso judicial.