Desde este sábado aumentan los peajes de la Ruta 14: la suba promedio será del 16,7%

La empresa Autovía del Mercosur informó a 7Paginas que a partir de las 00:00 horas de este sábado 13 de junio de 2026 entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, ubicadas sobre la Ruta Nacional 14.

Según se detalló, la actualización tarifaria representa un incremento promedio del 16,7% respecto de los valores vigentes hasta la fecha y alcanza a todas las categorías de vehículos, tanto para quienes utilizan el sistema automático TelePASE como para aquellos que optan por el pago manual electrónico.

La medida impactará directamente en miles de usuarios que diariamente transitan por la denominada Autovía del Mercosur, uno de los corredores viales más importantes del litoral argentino.

Cuánto costará pasar por los peajes con TelePASE

De acuerdo al nuevo esquema tarifario, los automovilistas que utilicen el sistema TelePASE continuarán accediendo a valores reducidos en comparación con otras modalidades de pago.

Para los vehículos de categoría 1, la tarifa será de $2.232,74 por pasada.

Las categorías 2 y 3 deberán abonar $4.465,48, mientras que los vehículos de categoría 4 tendrán un costo de $6.698,22.

En tanto, para las categorías 5 y 6, que incluyen vehículos de mayor porte, el valor ascenderá a $8.930,96.

Desde la concesionaria destacaron que el sistema automático sigue representando una ventaja económica significativa para los usuarios frecuentes del corredor.

Pago manual: tarifas que duplican los valores automáticos

Quienes utilicen la modalidad de pago manual electrónico deberán afrontar costos considerablemente superiores.

Los vehículos de categoría 1 pasarán a pagar $4.465,48, exactamente el doble de la tarifa aplicada mediante TelePASE.

Por su parte, las categorías 2 y 3 abonarán $8.930,96, mientras que la categoría 4 tendrá una tarifa de $13.396,44.

Finalmente, los vehículos correspondientes a las categorías 5 y 6 deberán desembolsar $17.861,92 por cada paso por las estaciones de peaje.

Incentivo al uso de sistemas automáticos

Con este nuevo cuadro tarifario, la concesionaria vuelve a ratificar la política de incentivo al uso de sistemas automáticos de cobro, manteniendo una diferencia sustancial entre las tarifas de TelePASE y las aplicadas al pago manual electrónico.

Los nuevos valores comenzarán a regir de manera simultánea en las estaciones Colonia Elía, Yeruá y Piedritas desde el inicio de la jornada del sábado 13 de junio, impactando sobre el tránsito de vehículos particulares, transporte de pasajeros y cargas que circulan por la principal vía de conexión entre Entre Ríos, Corrientes y el resto del Mercosur.