Desde Federación, Emilio Vago duro contra los Milei: “Pagaron caro la soberbia”

“Una golondrina no hace verano, solos no son nada. Con gritos y sin gestión no tenemos futuro”, expresó Vago, marcando un tono crítico hacia la estrategia electoral de Javier Milei y su equipo.

En su publicación, el dirigente señaló que la elección en la provincia de Buenos Aires se perdió por “falta de honestidad” y por no comunicar adecuadamente temas sensibles como las coimas en medicamentos y leyes que afectan a jubilados y personas con discapacidad. “La soberbia y los errores la convirtieron en un problema para el gobierno”, sostuvo.

Además, Vago cuestionó la decisión de presentar candidatos desconocidos: “Otra mala apuesta fue poner candidatos sin trayectoria. La gente quiere referentes confiables, no rostros sin experiencia”.

El radical concluyó su mensaje con una advertencia al electorado: “Desde el radicalismo decimos: sin experiencia, sin transparencia, sin empatía y sin liderazgo, no hay votos”.

Con estas declaraciones, Emilio Vago reflejó la postura de un sector del radicalismo local que en su momento se manifestó contrario a integrar un frente electoral con LLA.

Redacción de 7Paginas