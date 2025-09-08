7PAGINAS

Domingo 7 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Desde Federación, Emilio Vago duro contra los Milei: “Pagaron caro la soberbia”

El dirigente radical de Federación, Emilio Vago, dejó un contundente mensaje a través de sus redes sociales luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, donde el gobierno nacional sufrió derrotas significativas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

“Una golondrina no hace verano, solos no son nada. Con gritos y sin gestión no tenemos futuro”, expresó Vago, marcando un tono crítico hacia la estrategia electoral de Javier Milei y su equipo.

En su publicación, el dirigente señaló que la elección en la provincia de Buenos Aires se perdió por “falta de honestidad” y por no comunicar adecuadamente temas sensibles como las coimas en medicamentos y leyes que afectan a jubilados y personas con discapacidad. “La soberbia y los errores la convirtieron en un problema para el gobierno”, sostuvo.

Además, Vago cuestionó la decisión de presentar candidatos desconocidos: “Otra mala apuesta fue poner candidatos sin trayectoria. La gente quiere referentes confiables, no rostros sin experiencia”.

El radical concluyó su mensaje con una advertencia al electorado: “Desde el radicalismo decimos: sin experiencia, sin transparencia, sin empatía y sin liderazgo, no hay votos”.

Con estas declaraciones, Emilio Vago reflejó la postura de un sector del radicalismo local que en su momento se manifestó contrario a integrar un frente electoral con LLA.

Redacción de 7Paginas