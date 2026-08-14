Desde Federación le pidieron a Satto que “deje de preocuparse y se ocupe” ante un posible “verano sin río”

Las declaraciones del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, sobre la posibilidad de atravesar un próximo verano con niveles elevados del río Uruguay y un eventual “verano sin río” generaron repercusiones en Federación.

El concejal del bloque Justicialista de esa ciudad, Claudio Gómez, consideró que la advertencia sobre el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño debe servir para anticiparse y desarrollar alternativas turísticas.

En ese marco, y con una fuerte crítica al enfoque planteado por el funcionario provincial, Gómez sostuvo que Satto debería “dejar de preocuparse y ocuparse” y trabajar en propuestas concretas para la próxima temporada.

“Desde mi lugar como concejal de Federación, creo que tenemos que transformar esa advertencia en una oportunidad para anticiparnos y mostrar todo lo que Entre Ríos tiene para ofrecer”, afirmó.

Un verano con propuestas

Para Gómez, si el río pierde protagonismo durante la próxima temporada, la provincia debe contar con una oferta turística alternativa que permita sostener la llegada de visitantes.

“Si el río puede no ser protagonista durante la próxima temporada, nuestra provincia tiene que tener preparada una propuesta turística alternativa, fuerte y atractiva”, sostuvo.

En ese sentido, enumeró como alternativas las termas, parques acuáticos, pesca, naturaleza, gastronomía, teatros, fiestas populares, monumentos históricos, turismo rural y distintas actividades para las familias.

“Ante un ‘verano sin río’, Entre Ríos necesita un verano con propuestas”, resumió el dirigente federacionense.

Federación y el Parque Acuático

El concejal puso especial énfasis en el potencial de Federación para afrontar este escenario y destacó el proyecto de ampliación y modernización del Parque Acuático.

Gómez recordó que el intendente Ricardo Bravo presentó ante el gobernador Rogelio Frigerio una propuesta que contempla la incorporación del tobogán Torbellino, una nueva plaza de agua y otras alternativas recreativas.

Según señaló, estas obras se sumarían a una infraestructura que ya posiciona al Parque Acuático de Federación entre los principales del país.

“Esto debería ser visto también como una oportunidad para toda la provincia. Porque no estamos hablando solamente de ampliar un parque. Estamos hablando de generar un nuevo atractivo turístico capaz de posicionar a Federación y, con ella, a Entre Ríos en un lugar de referencia nacional”, expresó.

“Tenemos que transmitir expectativas”

Gómez insistió en que el posible escenario climático no debería ser abordado únicamente desde la preocupación, sino también desde la planificación y la generación de expectativas para los turistas.

“Por eso, ante un posible ‘verano sin río’, no creo que debamos transmitir solamente preocupación. Tenemos que transmitir expectativas”, afirmó.

El concejal consideró que Entre Ríos tiene capacidad para ofrecer alternativas y que debe aprovechar la situación para innovar, invertir y promocionar sus destinos.

“Tenemos que mostrar que Entre Ríos está preparada para ofrecer alternativas, que puede innovar y que tiene destinos capaces de recibir a quienes buscan descansar, disfrutar y vivir nuevas experiencias”, sostuvo.

“El turismo entrerriano no necesariamente tiene que tener un verano difícil”

Finalmente, Gómez planteó que Federación debe participar activamente de la planificación turística provincial y aportar su experiencia.

“Desde Federación tenemos que ser parte de esa discusión y aportar nuestra visión”, manifestó.

“El río puede tener un verano difícil. El turismo entrerriano no necesariamente tiene que tenerlo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el desafío pasa por prepararse, invertir, innovar y promocionar una provincia con propuestas concretas, además de comunicar de manera precisa y clara la oferta turística de cada ciudad y del territorio entrerriano.

“En esa construcción, creo que Federación y su Parque Acuático pueden ser uno de los grandes faros turísticos de Entre Ríos para el próximo verano”, concluyó Claudio Gómez.

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