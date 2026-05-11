Desde la intervención se dieron a conocer beneficios para los trabajadores de la fruta de Concordia

La intervención, encabezada por Iván Amaro, asumió a principios de este año luego de las serias irregularidades que, según se informó, fueron detectadas durante la administración anterior. Desde entonces, se trabaja en la normalización institucional y administrativa del gremio.

En diálogo con 7Paginas, el interventor confirmó que desde ahora los afiliados contarán con nuevos servicios y asistencias sociales. “A partir de hoy los afiliados cuentan con el servicio de sepelio gratuito. El beneficio alcanza para el titular, su cónyuge y los hijos menores de 21 años”, explicó Amaro.

Además, señaló que también habrá acompañamiento para las familias durante el embarazo. “Las mamás afiliadas o cónyuges del afiliado que estén cursando un embarazo van a contar con el bolso, el ajuar con cambiador de pañales y también se va a brindar asesoramiento jurídico gratuito para cuando lo necesiten los afiliados”, detalló.

Por último, Amaro aclaró que para acceder a estos beneficios “solo deberán estar con la afiliación al día”, apuntó y subrayó que de esta manera se busca recuperar servicios y beneficios para los trabajadores del sector, luego de un período marcado por cuestionamientos y problemas administrativos dentro de la organización sindical.