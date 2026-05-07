Desde Maciá celebraron la primera exportación de miel de Concordia a Europa sin aranceles

El embarque alcanzó las 22 toneladas y se concretó luego de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que desde el pasado 1° de mayo permite que determinados productos ingresen al mercado europeo con arancel cero. Hasta abril, la miel tributaba un 17,3 por ciento para ingresar a ese destino internacional.

Tras conocerse la noticia, Müller resaltó la importancia del hecho para la economía regional y especialmente para la actividad apícola de Maciá, considerada Capital Nacional de la Apicultura.

“El crecimiento de la apicultura entrerriana y su llegada a mercados internacionales es una gran noticia que también nos involucra como comunidad”, expresó el jefe comunal, quien agregó que “Maciá tiene una fuerte identidad ligada a la producción apícola y este tipo de logros marcan el camino a seguir”.

El intendente recordó además que durante la última edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola se desarrolló un panel específico sobre exportaciones, donde se debatieron los desafíos y oportunidades del sector frente a la apertura de nuevos mercados.

“En nuestra Fiesta ya se viene trabajando sobre estos temas, generando espacios de formación, intercambio y proyección para nuestros productores. Hoy vemos que esas discusiones tienen un correlato concreto en la realidad”, señaló Müller.

La exportación fue realizada por la firma familiar Apícola Danangie, dedicada a la actividad apícola y forestal, y representa un hito para el perfil exportador entrerriano.

Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio celebró que el primer certificado emitido bajo este esquema comercial haya sido para una empresa entrerriana.

“Durante años acompañamos y trabajamos para que este acuerdo fuera una realidad. El primer certificado emitido es entrerriano: miel de Concordia llegando a Europa con arancel 0 por ciento”, expresó el mandatario provincial.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, sostuvo que la operación “es resultado de un trabajo coordinado entre los países del bloque” y afirmó que la provincia “es especialmente favorecida por este acuerdo”.

Finalmente, Müller remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo el sector apícola entrerriano. “Debemos acompañar a nuestros apicultores, agregar valor a la producción y seguir posicionando a Maciá como Capital Nacional de la Apicultura y referente en la materia”, concluyó.

Por Pedro Martinez

Redaccion de 7Paginas