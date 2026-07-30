Desde Salto Grande llevaron tranquilidad sobre la actual crecida y anticiparon cuándo podría sentirse con mayor fuerza el fenómeno de El Niño

En declaraciones sobre la situación hidrológica de la región, Collazos explicó que el incremento del caudal del río corresponde a una crecida ordinaria, frecuente y de baja magnitud, típica de esta época del año.

«Estamos transitando una crecida ordinaria del río Uruguay, frecuente y pequeña, que es una crecida invernal típica de esta época. Las expectativas son que en los próximos días no lleguemos a niveles de evacuaciones», afirmó.

No obstante, el ingeniero hidráulico insistió en la importancia de que la población continúe siguiendo la evolución del río a través de los canales oficiales, ya que la situación hidrológica puede modificarse rápidamente dependiendo del comportamiento de las lluvias en la cuenca.

«Siempre recomendamos mantenerse informados mediante los comunicados diarios que publica Salto Grande en su página web, porque estamos ante un sistema natural muy dinámico y de un día para otro pueden registrarse actualizaciones o cambios», señaló.

Lluvias previstas para los próximos días

Collazos indicó que durante el próximo fin de semana se esperan precipitaciones en distintos sectores de la cuenca del río Uruguay, las cuales se desplazarán de sur a norte.

En ese sentido, aclaró que la evolución del río dependerá de la intensidad que tengan esas lluvias.

«En función de que esas precipitaciones sean más intensas o menos intensas, la situación puede cambiar un poco», explicó.

El Niño se fortalecería hacia fin de año

Respecto del fenómeno climático de El Niño, el jefe del Área de Hidrología recordó que desde hace varios meses los organismos especializados vienen advirtiendo sobre su desarrollo.

«Estamos anunciando hace unos meses que vamos hacia un contexto de fenómeno de El Niño con intensidad muy fuerte, que tendrá su apogeo o máxima intensidad entre octubre, noviembre, diciembre y enero», indicó.

Sin embargo, aclaró que la actual creciente del río no está directamente relacionada con ese fenómeno climático.

«Esta crecida de ahora es invernal y no tiene, en principio, mucha vinculación con El Niño», remarcó.

De todas maneras, Collazos sostuvo que en los próximos meses sí podrían registrarse eventos hidrológicos de mayor magnitud asociados al avance de El Niño.

«Los meses venideros pueden presentar otros episodios vinculados a este fenómeno, con crecidas extraordinarias, que son las más importantes y las que pueden provocar mayores niveles del río y, por lo tanto, una mayor afectación en las ciudades ribereñas», concluyó.

Mientras tanto, desde Salto Grande reiteran que la situación actual permanece bajo monitoreo permanente y que, por el momento, no existen pronósticos que indiquen escenarios de evacuación para Concordia ni para otras localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

Redaccion de 7Paginas