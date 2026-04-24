Desde un camping de Concordia intentaron pasar a Salto con un contrabando de mercadería valuada en más de 40 millones de pesos

Durante el operativo, los efectivos identificaron a tres hombres que, a primera vista, realizaban maniobras compatibles con el traslado ilegal de mercadería hacia la ciudad de Salto. Ante esta situación, se desplegó un rastrillaje en la zona, donde se hallaron ocultos entre la vegetación cuatro bultos cerrados.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron artículos de indumentaria, dos teléfonos celulares, dos vehículos, una embarcación artesanal de chapa con motor fuera de borda, un bidón de combustible, una red de pesca de 80 metros y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.

Según lo informado a 7Paginas, el aforo total de los elementos incautados asciende a más de 40 millones de pesos, además de 4.000 pesos uruguayos.

Con intervención del Juzgado Federal de Concordia, se dispuso el traslado de la mercadería y de los involucrados a la dependencia, quienes quedaron en libertad, supeditados a la causa, en el marco de actuaciones por tentativa de contrabando en infracción a la Ley 22.415.