Desde UTHGRA destacaron el esfuerzo de los empresarios turísticos de Federación para sostener el empleo en medio de la crisis

En una entrevista concedida al programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, el dirigente sindical sostuvo que, si bien la realidad del turismo está lejos de los mejores años del destino, el incremento de visitantes permitió aliviar la preocupación que existía entre trabajadores y empleadores.

“Federación no es lo que era, pero por lo menos entró un poco de gente. Lo importante es que se mueve el amperímetro económico y que la gente tiene trabajo. Ojalá esto sea un punto de partida para que agosto también tenga movimiento”, expresó.

«Hay empresarios que la están remando junto a los empleados»

Versalli remarcó que el sector viene atravesando meses muy complejos y pidió comprender la realidad que enfrentan tanto trabajadores como empresarios.

“Hay que tener empatía cuando uno se sienta a dialogar con el trabajador o con el empleador. Hay que usar el sentido común y buscarle la vuelta para que las empresas no cierren ni tengan que despedir empleados”, afirmó.

En ese contexto, destacó especialmente a quienes continúan sosteniendo sus emprendimientos pese a la caída de la actividad.

“Hoy hay muchos empresarios que realmente la están piloteando, la están remando junto con el empleado. A esa gente hay que felicitarla y agradecerle porque mantener una empresa sin ingresos económicos es muy difícil”, sostuvo.

Trabajo conjunto para mantener la competitividad

El dirigente sindical consideró que el buen desempeño de Federación durante las vacaciones de invierno también fue consecuencia del trabajo coordinado entre el sector público y privado.

A su entender, la política de precios accesibles, sumada a la calidad de los servicios turísticos, permitió que la ciudad lograra diferenciarse de otros destinos entrerrianos.

“Acá todos tenemos que poner un granito de arena. Nadie se salva solo. Lo importante es mantener la fuente de trabajo y que Federación vuelva a ser lo que siempre fue”, señaló.

Preocupación por hoteles virtuales

Versalli también manifestó su inquietud por la llegada de nuevos inversores que adquieren establecimientos hoteleros para administrarlos de manera virtual, reduciendo considerablemente la cantidad de trabajadores.

“Ya se compraron dos hoteles que antes tenían entre 12 y 14 empleados y ahora van a funcionar con cinco o seis personas. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos inversiones, pero que generen mano de obra para la gente de Federación”, advirtió.

El fenómeno de El Niño genera incertidumbre

Otro de los temas abordados fue la preocupación por un posible fenómeno de El Niño, que podría afectar la próxima temporada estival.

Versalli indicó que mantiene contacto con trabajadores del sector turístico de Misiones, donde las lluvias ya son intensas, y consideró que una eventual crecida del río Uruguay podría perjudicar nuevamente la llegada de visitantes.

“Si la gente empieza a ver imágenes de inundaciones en la televisión, lamentablemente deja de venir. Y además está el sufrimiento de quienes viven en las zonas inundables. Ojalá no ocurra y podamos tener una buena temporada”, expresó.

Fiesta del Trabajador Gastronómico

Finalmente, el delegado confirmó que el próximo lunes se realizará la tradicional Fiesta del Trabajador Gastronómico, que este año reunirá a los afiliados de toda la Costa del Río Uruguay en la ciudad de Colón.

Según informó, ya se entregaron unas 750 tarjetas para el evento, que contará con servicio gastronómico, espectáculos musicales y importantes premios.

“Va a ser una noche muy linda para compartir con todos los afiliados. Este año decidimos unificar la celebración por una cuestión económica y elegimos Colón por su ubicación estratégica para toda la región”, concluyó Versalli.