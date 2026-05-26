Desembarcó en Concordia, reconocida consultora de Recursos Humanos

El acto de apertura contó con la participación del intendente Francisco Azcué, quien asistió acompañado por el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra. Ambos funcionarios recorrieron las instalaciones y dialogaron con los directivos de la firma sobre la articulación de futuras acciones conjuntas que impulsen la generación de oportunidades de empleo en la zona.

Vinculación, capacitación y un nuevo paradigma laboral

La llegada de esta compañía, que cuenta con una trayectoria de 10 años, presencia en más de 16 ciudades del país y la reciente certificación como “Great Place to Work”, fue celebrada por las autoridades locales como un puente clave entre la oferta y la demanda laboral. Sus principales áreas de especialización incluyen la logística, comunicación y marketing, servicios de limpieza y la gestión de talentos.

Al respecto, el intendente Azcué destacó el impacto de esta radicación comercial:

“Es gratificante para nosotros que una nueva empresa elija nuestra ciudad para instalarse porque eso representa inversión y generación de empleo. Tiene que ver con conectar a las personas con las empresas, pero también con etapas formativas para que puedan acceder a nuevas oportunidades laborales”.

Asimismo, el jefe comunal vinculó este hito con los ejes centrales de su gestión: “En Concordia tenemos muchas personas que quieren trabajar, que tienen talento y conocimiento, pero a veces no encuentran el lugar adecuado. Si capacitamos y brindamos herramientas, esas oportunidades aparecen. Esto tiene que ver con el cambio de paradigma que impulsamos: que nuestros vecinos puedan desarrollarse a través de su esfuerzo y mérito, sin depender del Estado”.

Apuesta por la presencialidad y el conocimiento local

La sucursal de Concordia representa el debut de la firma dentro del territorio provincial. La decisión de abrir oficinas físicas responde a una estrategia corporativa que busca humanizar los procesos de selección en la era digital.

“Poder consolidar una sede en la ciudad nos provoca una enorme alegría porque es nuestra primera sucursal en Entre Ríos”, remarcó Mailin Valditara, Gerente de Servicios de Grupo Ceta.

“Para nosotros es fundamental estar cerca tanto de los clientes como de las personas que finalmente brindan los servicios y acompañan lo que hacemos. En tiempos donde muchas veces se prioriza la virtualidad, creemos firmemente en la importancia de la atención presencial y del conocimiento local”, concluyó la directiva, dejando inaugurada una nueva vía de inserción para los buscadores de empleo concordienses.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas