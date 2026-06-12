Desesperada búsqueda de una adolescente con problemas mentales en Concordia: su padre denuncia falta de respuestas y pide ayuda urgente

Una familia de Concordia atraviesa horas de profunda angustia tras la desaparición de Tatiana Zalazar, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el miércoles 10 de junio alrededor de las 18:40 horas.

Según relató su padre, Alejandro Zalazar, a 7Paginas, la menor desapareció luego de que ambos regresaran en bicicleta y él la dejara a una cuadra de su vivienda, ubicada en inmediaciones de Italia y 2 de Abril.

“Yo la dejé en la esquina de mi casa y le dije que fuera adelantándose porque yo ya iba. Desde ese momento desapareció y hasta ahora no sabemos nada de ella”, contó con preocupación.

La bicicleta apareció, pero Tatiana sigue desaparecida

En medio de la búsqueda, la familia logró recuperar la bicicleta que utilizaba la adolescente. El rodado fue encontrado en una vivienda ubicada sobre calle Grimberg, donde, según el relato de la tia de una amiga de Tatiana, la joven habría solicitado un UBER para trasladarse hacia otro punto de la ciudad.

Sin embargo, los testimonios recabados por Alejandro Zalazar presentarían contradicciones respecto al lugar donde habría descendido del vehículo, situación que genera aún más incertidumbre sobre su paradero.

“Nos dieron distintas versiones sobre dónde la habría dejado el Uber. Por eso creemos que es algo que debe investigarse para poder saber qué pasó realmente”, expresó el padre.

Una situación de alto riesgo

La preocupación de este padre se incrementa debido a que Tatiana atraviesa problemas de salud mental y requiere medicación permanente.

Según explicó Alejandro Zalazar, no es la primera vez que la adolescente se ausenta de su hogar, aunque en esta oportunidad el tiempo transcurrido sin noticias y la falta de acceso a su tratamiento generan una situación de especial gravedad.

“Ella tiene un problema de salud mental y está medicada. Cuando atraviesa una crisis puede desorientarse y perder la noción de dónde está. Lleva más de 24 horas sin su medicación y eso profundiza mucho más su situación”, explicó.

Sus familiares señalaron además que durante estos episodios la joven puede perderse fácilmente y quedar expuesta a múltiples riesgos.

Reclamo por la búsqueda

El padre de la adolescente manifestó además su malestar por la respuesta obtenida tras realizar la denuncia policial.

Según sostuvo, aportó información relevante sobre los últimos movimientos de la menor, incluyendo el lugar donde apareció la bicicleta y los datos relacionados con el supuesto traslado en un vehículo solicitado mediante una aplicación.

“No sentimos que se le esté dando la importancia que corresponde al caso. Nosotros seguimos buscando por nuestros propios medios porque lo único que queremos es encontrarla”, afirmó.

Desde la familia solicitaron que se intensifiquen las tareas de búsqueda y que se analicen todas las pistas disponibles para determinar el recorrido realizado por la adolescente luego de abandonar la vivienda donde fue vista por última vez.

Cómo estaba vestida

Al momento de desaparecer, Tatiana Zalazar vestía una remera blanca, un saco marrón, un pantalón marrón, zapatillas negras y llevaba una mochila verde. También podría haber tenido una bufanda roja.

La adolescente es de estatura mediana y, según describen sus familiares, su contextura física puede hacer que aparente ser mayor de edad.

Pedido a la comunidad

Mariana y Alejandro, padres de la joven, solicitaron la colaboración de toda la comunidad de Concordia para intentar localizarla lo antes posible.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con Alejandro Zalazar al teléfono 345 426-1091 o dar aviso inmediato a la dependencia policial más cercana.

La familia insiste en que el tiempo es fundamental debido a la condición de salud de la adolescente y renueva el pedido de ayuda para poder encontrarla sana y salva.