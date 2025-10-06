Desesperada búsqueda de una joven desaparecida en Entre Ríos

Según la denuncia radicada por su familia, Daiana es de contextura delgada, mide 1,72 metros, tiene cabello oscuro a la altura de los hombros y ojos marrones oscuros. Al momento de su desaparición vestía remera blanca, calza gris y zapatillas Vans negras.

Hallaron su auto abandonado

El jefe departamental de Tala, Pedro Silva, informó que en la madrugada del domingo fue hallado el Chevrolet Corsa Classic que conducía la joven, abandonado en un camino vecinal a unos dos kilómetros de Mansilla. El vehículo fue encontrado con las llaves puestas y sin signos de haber sido violentado.

Allanamientos y secuestros

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en una vivienda vinculada al caso, donde la Policía secuestró una camioneta Toyota Hilux, tres teléfonos celulares y prendas de vestir. Durante el operativo, un hombre de 50 años fue detenido por resistencia a la autoridad, luego de amenazar a los uniformados con un arma de fuego. También se secuestraron dos carabinas.

“Se continúa con la investigación del hecho con la reserva y el respeto correspondiente, dado que se trata de una persona desaparecida”, señalaron desde la Jefatura Departamental Tala.

Rastros digitales y colaboración policial

La última publicación de Daiana en redes sociales data de hace dos días, lo que coincide con las horas previas a su desaparición. Los investigadores ya cuentan con información extraída de sus dispositivos electrónicos y cuentas personales, aunque prefieren mantener la confidencialidad de los avances.

Este lunes, personal policial de Paraná viajó a Mansilla para reforzar los rastrillajes en zonas rurales y urbanas, con la ayuda de perros rastreadores y efectivos especializados.

Llamado a la comunidad

Ante cualquier información sobre su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato con la Policía al 101 o 911.

Con información de Ahora

Redacción de 7Paginas