Desesperada búsqueda de una menor en Concordia: su familia responsabiliza a la Justicia y al Copnaf

Una historia atravesada por la discriminación

Los familiares relataron que la menor viene atravesando serias dificultades vinculadas a su identidad sexual, lo que la ha expuesto a situaciones de discriminación. Por esa razón, desde el Copnaf ya habían dispuesto su cambio de escuela en cuatro oportunidades, sin lograr aún una solución de fondo.

El último lunes, Mia asistió a su tratamiento psicológico en el hospital Masvernat, donde tenía la expectativa de recibir autorización para regresar a la escuela Nº 10 “República de Entre Ríos”. Sin embargo, al no concretarse esa posibilidad, habría concurrido igualmente al establecimiento educativo, lugar en el que fue vista por última vez.

Denuncia y reclamo de la familia

La madre de la adolescente señaló que el caso no está siendo tratado con la seriedad necesaria por parte de la Justicia y el Copnaf. “Mia está pidiendo ayuda hace tiempo, y en lugar de respuestas ha sufrido abandono y discriminación”, manifestó con angustia.

La denuncia formal por la desaparición fue radicada este lunes por la tarde en comisaría séptima, aunque la familia sostiene que desconoce si se desplegó un operativo de búsqueda. A ello se suma la dificultad del fuerte temporal de viento y lluvia que afectó a Concordia durante la jornada.

Un pedido urgente

Mientras se multiplican los llamados de auxilio y difusión en redes sociales, la familia ruega a la comunidad cualquier dato que pueda contribuir a dar con el paradero de la menor. “Necesitamos encontrarla, pedimos que las autoridades actúen ya”, expresaron.