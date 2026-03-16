Desesperante situación en Concordia: una familia subsiste buscando comida en los contenedores de basura

La historia fue dada a conocer por José Luis, quien se comunicó con la redacción de 7Paginas, para contar el difícil momento que atraviesan junto a su pareja y sus tres hijos.

Según relató, la familia llegó a Concordia desde la ciudad de Bahía Blanca con la esperanza de encontrar trabajo y mejorar su situación. Sin embargo, con el paso del tiempo no lograron conseguir empleo y hoy se encuentran en una situación desesperante.

“Vinimos a Concordia buscando trabajo, pero no tuvimos suerte y la verdad es que la estamos pasando muy mal”, expresó.

Buscar comida entre los residuos

José Luis contó que diariamente sale junto a su pareja y sus hijos a recorrer contenedores de residuos y bolsas de basura que los vecinos dejan para la recolección, con la esperanza de encontrar restos de alimentos.

“Todos los días salimos con mis hijos y mi mujer a buscar restos de comida en los contenedores o en las bolsas de basura. Muchas veces encontramos alimentos mezclados con yerba u otros residuos, los limpiamos y después los preparamos para poder comerlos”, describió.

La situación se vuelve aún más angustiante cuando, como ocurrió hoy lunes, la familia pasa el día entero sin poder alimentarse.

“Tengo dos hijos varones y una nena. Hoy lunes todavía no han comido nada porque no encontramos nada para cocinar. Y así como hoy, pasa seguido que hay días en los que no comemos”, lamentó.

Un pedido de ayuda y trabajo

En medio de esta difícil realidad, José Luis pidió la solidaridad de los vecinos de la ciudad y también solicitó la posibilidad de acceder a un empleo que le permita salir de la situación en la que se encuentra su familia.

“Hace mucho que no podemos comer un plato digno de comida, y eso es muy triste, sobre todo para mis hijos que viven este momento de desesperación”, expresó.

Para quienes deseen colaborar, el hombre difundió un alias para recibir ayuda económica: José.753.codeo.mp además de su número de contacto 2974-25-2262.

“Cualquier vecino de buen corazón que pueda ayudarnos con algo de comida o una ayuda será una bendición. Me gustaría poder decirles a mis hijos que ese plato de comida digna es gracias a la solidaridad de los vecinos de Concordia”, concluyó.