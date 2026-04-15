Desgarrador pedido de ayuda en Concordia: una madre lucha sola por la salud de su hijo

María Belén Bonasola se comunicó con la redacción de 7Paginas para dar a conocer la difícil situación que atraviesa junto a su hijo Benjamín, quien fue trasplantado de riñón a los 5 años y actualmente enfrenta un grave rechazo del órgano, lo que podría derivar en un segundo trasplante.

Según relató, el niño presenta un importante retraso en su crecimiento producto de su condición, y su estado de salud se ha agravado en los últimos meses. “Hace cuatro meses que no podemos viajar al hospital por falta de dinero”, expresó la madre, señalando que el tratamiento requiere atención en el Hospital Garrahan.

La mujer contó que desde hace siete años enfrenta esta situación en soledad, ya que el padre del niño se alejó al conocer la enfermedad. A esto se suma que recientemente fue madre de una bebé de tres meses, cuyo progenitor tampoco se hizo cargo. Actualmente, vive junto a su madre de 75 años, quien también atraviesa problemas de salud y percibe una jubilación mínima.

“En cualquier momento mi hijo puede entrar en diálisis y no tenemos las condiciones adecuadas en la vivienda. Vivimos en una sola pieza, él duerme conmigo y la beba en un coche”, explicó.

Ante este panorama, la familia inició una campaña solidaria para poder reunir fondos que les permitan viajar con urgencia a Buenos Aires y retomar el tratamiento médico del menor.

“Él es Benjamín y necesitamos de la ayuda de todos. Cualquier aporte suma: un peso, dos pesos, cien… todo sirve para poder viajar lo antes posible”, expresa el mensaje difundido por la madre.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: bonasolabelen. Además, se solicita a la comunidad compartir la información para amplificar el alcance del pedido.

El caso refleja una dura realidad atravesada por muchas familias y vuelve a poner en evidencia la importancia de la solidaridad en momentos críticos, donde la salud y la vida dependen de una respuesta urgente.

Redacción de 7Paginas