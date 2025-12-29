Desidia y abandono en el Sindicato de la Fruta de Concordia

Las fotografías tomadas por los propios trabajadores son un contundente testimonio del vaciamiento que, según denuncian, sufrió el gremio y la obra social que funcionaba en el lugar, actualmente prácticamente caída.

Techos con cielorrasos deteriorados, paredes en mal estado y estructuras visiblemente dañadas reflejan años de falta de mantenimiento en un edificio que supo ser motivo de orgullo para los trabajadores de la fruta de Concordia y la región.

Otro dato que llamó la atención durante el ingreso fue el hallazgo de una habitación improvisada dentro de la oficina del delegado gremial, donde se encontraron un colchón, ropa y calzado, lo que evidenciaría que una persona estaba habitando el lugar.

De acuerdo a lo confiado a la redacción de 7Paginas, allí habría estado viviendo uno de los hijos del ex secretario general Alcides Camejo, situación que fue tenida en cuenta al momento de la toma de posesión del edificio.

Mientras tanto, el conflicto continúa a la espera de una definición judicial. Para este lunes se aguarda la decisión de la Justicia local, que deberá resolver si da lugar a la intervención encabezada por Iván Amaro o si atiende el planteo presentado por Alcides Camejo.

En paralelo, fuentes cercanas a los trabajadores que respaldan la intervención anticiparon que durante la mañana de este lunes se concentrarán frente a la sede sindical y marcharán hacia la plaza 25 de Mayo, con el objetivo de visibilizar públicamente el estado de abandono del gremio y reclamar una solución definitiva a una crisis que mantiene en vilo a los trabajadores de la fruta de Concordia.

Redaccion de 7Paginas