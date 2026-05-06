Desmienten derrame tóxico en la Planta Potabilizadora: «La salud de la población de Concordia nunca estuvo en riesgo»

Ante la circulación de versiones periodísticas que indicaban un supuesto «nuevo derrame tóxico» en la planta potabilizadora de Concordia, el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) emitió un comunicado oficial, el que fue compartido con la redaccion de 7Paginas, para desmentir categóricamente tales afirmaciones y llevar tranquilidad a las familias concordienses.

Desde el organismo estatal aseguraron que dicha situación nunca existió y, fundamentalmente, que en ningún momento se vio comprometida la calidad del agua ni la salud pública.

El origen del inconveniente

Para echar luz sobre los hechos, el responsable de la planta, Ing. Ricardo Rosales, explicó que el pasado viernes 24 de abril se produjo un episodio técnico de rutina, totalmente ajeno a lo informado de manera irresponsable por algunos medios.

«Una de las bombas dosificadoras de coagulante presentó una interrupción parcial en el suministro de PAC (coagulante), debido a la obstrucción de una de las mangueras del sistema», detalló Rosales. El ingeniero precisó que el inconveniente se extendió por un breve período, de entre 30 y 40 minutos.

Protocolos de seguridad activados

Al detectarse la falla, el personal actuó bajo el Procedimiento Operativo Estándar (código DP-DPyL-DL-DGR 016.00), diseñado específicamente para contingencias en la floculación.

«Se logró normalizar el servicio sin afectar la calidad del agua suministrada ni el volumen de agua almacenado en la cisterna. Todo esto se encuentra respaldado por los registros internos de nuestro Laboratorio de Control de Calidad», remarcó el profesional.

Profesionalización de la gestión

Desde el EDOS resaltaron que este tipo de abordajes rápidos son posibles gracias a que, en la presente gestión, se crearon procedimientos operativos estandarizados y se capacitó al personal para enfrentar cualquier contingencia técnica de manera eficiente.

Finalmente, el ente remarcó la importancia de informarse a través de canales oficiales para evitar caer en noticias falsas que, de manera maliciosa, buscan generar intranquilidad en la comunidad respecto a un servicio tan esencial como el agua potable.