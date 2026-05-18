Desmienten que la mujer de Chajari fue envenenada en Mocoreta

En las últimas horas, una serie de versiones periodísticas generaron una fuerte conmoción en la región al asegurar que el fallecimiento de Fabiana Inés Smitarello (50), la mujer oriunda de Villa del Rosario hallada sin vida en su departamento de Mocoretá, se debía a un presunto envenenamiento en el marco de un homicidio. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por Chajari al Dia desmintieron categóricamente dicha hipótesis y llevaron claridad sobre el verdadero rumbo de la investigación.

Desde los estrados judiciales a cargo del fiscal Dr. Bruno Monzón se enfatizó que los trascendidos que hablaban de un crimen motivado por causas económicas son totalmente erróneos. Las autoridades lamentaron la circulación de estos datos equívocos, señalando que solo provocan dolor y angustia en los familiares y allegados de la mujer fallecida, además de una alarma innecesaria en la población.

El resultado de la autopsia: colapso cardiopulmonar

Frente a las especulaciones de las últimas horas, los datos científicos arrojados por el Instituto Médico Forense echaron por tierra las teorías de una muerte violenta. El informe preliminar de la autopsia determinó de manera concluyente lo siguiente:

No se detectaron indicios de violencia física: El cuerpo no presentaba golpes, heridas ni signos de agresión sexual.

Causa del deceso: El diagnóstico inicial médico habla de un “colapso cardiopulmonar”.

Etiología en estudio: Si bien se esperan los análisis de laboratorio complementarios de rigor, en este momento no hay ningún elemento que confirme o avale la teoría de un envenenamiento provocado por terceros.

Avanza el protocolo de investigación

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que, tal como lo establece el protocolo ante el hallazgo de cualquier persona fallecida, la causa se inició preventivamente para descartar todas las variables posibles. En ese contexto técnico se encuadraron los allanamientos y procedimientos realizados días atrás, pero aclararon que hasta el momento nada indica que se trate de una muerte provocada de manera intencional.

Debido al impacto de las informaciones falsas que circularon, se anticipó que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal emitirá un comunicado oficial detallando el estado de situación de la causa, con el objetivo de resguardar la memoria de la vecina fallecida y garantizar la transparencia del proceso judicial en curso.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas