Desmintieron lo informado por Infobae sobre el cobro de tasas municipales en Concordia

Desde la Dirección General de Rentas señalaron a 7Paginas, que el análisis difundido no contempla aspectos centrales como el contexto normativo vigente, las reducciones implementadas en los últimos años, los regímenes especiales, las exenciones y el universo real de contribuyentes alcanzados.

Reforma tributaria y reducción efectiva de cargas

El organismo recordó que durante 2024 y 2025, en el marco de la reforma tributaria municipal, se avanzó en un proceso de reducción de la carga impositiva, simplificación administrativa y modernización del sistema de cobro.

Entre las principales medidas adoptadas se destacan:

Eliminación de sellados administrativos en diversos trámites (inicio de expedientes, planes de pago, certificados de libre deuda, actualizaciones en Tasa Comercial y sellados de Cementerio), beneficiando a más de 5.000 vecinos.

Nuevo régimen de Pequeños Contribuyentes de Tasa Comercial, que amplió el alcance a más de 1.000 monotributistas categoría A con un importe fijo reducido.

Incremento del descuento por pronto pago en la Tasa General Inmobiliaria, del 10% al 15%.

Reducción de la alícuota general de Tasa Comercial del 1,9% al 1,8%.

Eliminación de la alícuota del 2,7% para comercios locales de alimentos y bebidas, industrias alimenticias y actividades vinculadas a la construcción.

Reducción al 0,75% para clínicas y sanatorios con internación.

Alícuota especial del 0,75% para empresas de transporte de carga con parque automotor radicado en la ciudad.

Eliminación del derecho del 10% sobre entradas a espectáculos públicos.

Eliminación de cobros adicionales a remiserías por cantidad de móviles.

Reducción del 30% en recargos por baldíos en la Tasa General Inmobiliaria.

Reducción y establecimiento de topes inferiores en la Contribución Municipal sobre Alumbrado Público.

Según datos oficiales, el 98,88% de los contribuyentes del régimen general de Tasa Comercial tributa entre el 1,3% y el 1,6%, y no en la alícuota máxima. Además, aclararon que si bien las actividades primarias están alcanzadas por la alícuota general, en la práctica no se aplica en la mayoría de los casos, ya que se desarrollan fuera del ejido urbano.

También subrayaron que Concordia no aplica tasas viales ni cargos de protección ambiental incorporados en tickets de combustibles o consumos en supermercados, como ocurre en otros municipios del país. Asimismo, en la Tasa Comercial no se suman fondos específicos adicionales —como turismo o industria— que incrementen indirectamente la carga tributaria.

Fomento a la inversión y el empleo

La política tributaria local incorpora beneficios orientados a dinamizar la economía:

Exenciones por tres años en Tasa Comercial para nuevas inversiones hoteleras.

Beneficios de entre cinco y diez años para empresas de economía del conocimiento.

Exenciones por tres años para nuevas cocheras por hora en la zona céntrica.

Exenciones para locales comerciales de hasta 200 metros cuadrados.

Desde el municipio sostienen que estas herramientas buscan incentivar la actividad económica y la generación de empleo local.

Simplificación y modernización

En paralelo, se implementaron medidas para agilizar trámites y reducir costos administrativos:

Habilitaciones Comerciales Express en 24 horas para actividades de bajo riesgo.

Bajas online en Tasa Comercial.

Boleta Digital de Tasa General Inmobiliaria.

Pago mediante QR, billeteras electrónicas y e-cheq.

Acceso al Portal del Ciudadano con clave fiscal de ARCA.

Aseguran que estas herramientas permiten disminuir tiempos, costos y burocracia para los contribuyentes.

Compromiso con el equilibrio fiscal

Finalmente, desde la Dirección General de Rentas remarcaron que la política tributaria se enmarca en un esquema de responsabilidad financiera en un contexto económico adverso, combinando equilibrio presupuestario con alivio tributario progresivo.

El objetivo, afirmaron, es sostener servicios públicos esenciales —como alumbrado, higiene urbana, mantenimiento, tránsito e infraestructura sanitaria— con una estructura más justa y eficiente.

Finalmente se invitó a los vecinos a informarse a través de los canales oficiales y acercarse ante cualquier consulta, destacando que la transparencia y la claridad forman parte de los pilares de la actual gestión.