Desperfecto en Estación Transformadora: Enersa restituyó el servicio en el menor tiempo posible

El corte afectó a barrios como: Puerto Barrancas, Toma Nueva, Toma Vieja, Seminario y Fraternidad, además de sectores de las calles Rondeau (entre José Hernández y Darwin; entre Echeverría y Jozami; entre Francia y Don Bosco), Blas Parera (entre Antonio Crespo y El Guayacán), Don Bosco (entre Sudamérica y Blas Parera), Suipacha (entre Padre Corona y Vucetich) y Ayacucho (entre La Vieja del Agua y Ambrosetti), entre otras áreas.

Debido al tipo de falla y la cantidad de usuarios afectados, se activó el Plan de Contingencias, desplegando de inmediato a las cuadrillas técnicas de Enersa, que trabajaron intensamente para evaluar los daños y reconfigurar el sistema. Gracias a esta labor, el servicio fue restablecido de manera progresiva y en el menor tiempo posible.

Enersa destaca y agradece la dedicación de su personal técnico, que, ante circunstancias adversas, desplegó una tarea rápida y coordinada para devolver el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, se agradece la comprensión de los usuarios afectados.