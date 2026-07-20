Despiste de un camión en Ruta 4: derribó un poste de alumbrado

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 8:10 horas, cuando personal de la Comisaría Los Charrúas fue comisionado hacia el sector comprendido entre las calles 9 y 10 tras recibir el aviso del accidente.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un camión Scania con acoplado, conducido por un hombre de 29 años, había salido de la calzada y terminado sobre la banquina oeste.

De acuerdo con el relato brindado por el propio conductor, el despiste se produjo luego de que se rompiera una manguera del sistema de aire del vehículo, lo que ocasionó la pérdida de control de la unidad mientras circulaba por la Ruta Provincial Nº 4 en dirección hacia la localidad de Los Charrúas.

Como consecuencia de la maniobra, el pesado transporte impactó contra un poste de alumbrado público, provocando su caída.

A pesar de la magnitud del incidente, el camionero no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que colaboró con el ordenamiento de la circulación vehicular, mientras que operarios de Enersa realizaron tareas para asegurar el sector afectado y evaluar los daños ocasionados en la red de alumbrado público.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial de la Comisaría Los Charrúas, que intervino para determinar las circunstancias del hecho.