Jueves 28 de agosto de 2025
Despiste y vuelco en la Ruta 14 a la altura de Concordia

Por razones que aún se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Bora, que circulaba en sentido Sur–Norte con destino a Paraguay desde Buenos Aires, perdió el control, despistó y terminó volcado a un costado de la traza vial.

En el vehículo se trasladaban tres ocupantes, quienes fueron asistidos tras el accidente.

Intervención policial

En el lugar trabajaron efectivos del Móvil 355 y personal de Caminera Concordia, quienes constataron la situación y realizaron las tareas de control correspondientes.

A pesar del siniestro, se informó que el tránsito sobre la autovía no se vio afectado y la circulación se mantuvo con normalidad.

