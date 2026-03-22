Despiste y vuelco en Ruta 14: una de las mujeres debió ser trasladada al hospital Masvernat

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 272 de la Ruta Nacional 14, donde intervino personal de la Comisaría Quinta.

Por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil Fiat Palio que circulaba en sentido sur-norte despistó y terminó volcando sobre la banquina este.

El rodado era conducido por una mujer de 57 años, quien viajaba acompañada por otra mujer de 60, ambas oriundas de la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del accidente, las ocupantes fueron asistidas en el lugar por el servicio de emergencias 107. La conductora presentó lesiones de carácter leve pero por seguridad fue trasladada al hospital Masvernat, mientras que su acompañante también fue atendida por el personal de emergencia en el mismo lugar.

A pesar del vuelco, el tránsito en la zona no se vio afectado y se desarrolló con normalidad. Posteriormente, el vehículo fue retirado por una grúa del peaje.

Las actuaciones continúan para determinar las causas que originaron el siniestro.