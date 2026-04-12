Despiste y vuelco: localizaron al conductor de la camioneta abandonada en uno de los ingresos a Concordia

En las primeras horas de este domingo, un hallazgo en uno de los ingresos a Concordia movilizó a las fuerzas de seguridad. Funcionarios policiales de la Comisaría Frigorífico Yuquería encontraron una camioneta abandonada a la vera de la Ruta 22, en las inmediaciones del establecimiento «Don Luis», aproximadamente un kilómetro antes de llegar al paraje El Blanqueado.

El hallazgo

Se trata de una pick-up Ford Maverick XLT 2.0L, doble cabina, que se encontraba sin ocupantes al momento del arribo del personal policial. El vehículo presentaba daños e indicios claros de haber protagonizado un despiste, quedando varado en la zona.

Ante la ausencia de personas en el lugar, se iniciaron de inmediato las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del siniestro y verificar si el conductor había sufrido lesiones o si el vehículo guardaba relación con algún ilícito.

Tareas investigativas

La incertidumbre sobre quién manejaba la moderna unidad activó la intervención de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Tras arduas tareas de campo y entrecruzamiento de datos, los efectivos lograron localizar al conductor.

Según se informó a 7Paginas, los funcionarios procedieron a entrevistarlo para determinar las razones por las cuales se retiró del lugar tras el accidente. Por el momento, se continúan las actuaciones administrativas correspondientes bajo la supervisión de las autoridades judiciales de turno para cerrar el caso.