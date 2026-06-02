Después de 11 años, el Club Atlético Puerto Yeruá recuperó su personería jurídica gracias a gestiones de Claudia Kinderknegt

Después de más de una década sin contar con la documentación que acredita su funcionamiento legal, el Club Atlético Puerto Yeruá logró recuperar su personería jurídica, un paso considerado clave para el fortalecimiento y crecimiento de la institución deportiva.

La noticia fue confirmada por la concejal libertaria de Puerto Yeruá, Claudia Kinderknegt, quien destacó que el trámite demandó un importante trabajo administrativo y de gestión para normalizar la situación del club, que permanecía sin personería jurídica desde hacía 11 años.

“Después de 11 años sin contar con Personería Jurídica, hoy el Club Atlético Puerto Yeruá finalmente la tiene. Este logro es el resultado de mucho trabajo, esfuerzo, compromiso y perseverancia”, expresó la edil en diálogo con 7Paginas.

Kinderknegt explicó que tuvo a su cargo el impulso y desarrollo de todo el proceso administrativo, que incluyó la elaboración del estatuto social y la realización de diversas gestiones ante los organismos correspondientes para alcanzar la regularización definitiva de la entidad.

En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento de Valeria Wehren y de Leonardo Girard, a quien definió como “un gran compañero que incansablemente me acompañó durante cada etapa de este camino”.

Asimismo, la concejal agradeció el apoyo brindado por el director general de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos, Rodrigo José Luti Guerrero, resaltando su predisposición, asesoramiento y acompañamiento para concretar el objetivo.

También hizo extensivo su reconocimiento al abogado Ignacio Cabrera, por su aporte profesional, y al diputado provincial Roque Fleitas, por el respaldo brindado durante las distintas etapas del trámite.

Una herramienta clave para el futuro

Desde la institución remarcaron que la obtención de la personería jurídica permitirá al club acceder a programas de financiamiento, gestionar subsidios, celebrar convenios y fortalecer su estructura organizativa, aspectos fundamentales para seguir desarrollando actividades deportivas y sociales en beneficio de la comunidad.

“Este logro no pertenece a una sola persona, sino a todos quienes creyeron en este sueño y trabajaron para hacerlo realidad. Hoy el Club Atlético Puerto Yeruá cuenta con una herramienta fundamental para seguir creciendo, gestionando recursos y generando más oportunidades para nuestros niños, jóvenes y toda la comunidad”, sostuvo Kinderknegt.

La recuperación de la personería jurídica representa un nuevo capítulo para el Club Atlético Puerto Yeruá, una institución con fuerte arraigo en la localidad y que ahora podrá proyectar su crecimiento sobre bases legales e institucionales sólidas.

“Cuando hay compromiso, trabajo en equipo y perseverancia, los sueños se convierten en realidad”, concluyó la concejal, celebrando un logro que beneficiará no sólo al club, sino también a toda la comunidad de Puerto Yeruá.