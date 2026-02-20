“Después de 20 años, Entre Ríos empieza a elevar la vara”, afirmó Susana Pérez

Según expresó la legisladora, el mandatario dejó una definición central: “La primera mitad fue la del orden; la segunda debe ser la del desarrollo”. Para Pérez, esa afirmación implica una nueva etapa para la provincia.

Balance de dos décadas

En su análisis, la diputada señaló que tras 20 años consecutivos de gobiernos del Partido Justicialista, la provincia acumuló problemas estructurales como déficit crónico, endeudamiento creciente, paralización de la obra pública, desorden en el IOSPER y una Caja previsional en situación crítica.

Sostuvo que la primera etapa de la actual gestión estuvo enfocada en “desactivar esas bombas de tiempo”, evitando el default, cumpliendo vencimientos de deuda heredada y pasando del déficit al equilibrio fiscal en un contexto adverso de recaudación. También remarcó que no se incrementaron impuestos por encima de la inflación.

“Eso no es menor. Es un cambio de lógica”, afirmó.

De la estabilidad al desarrollo

No obstante, Pérez advirtió que “ordenar no alcanza” y planteó que el desafío ahora es traducir el equilibrio fiscal en crecimiento concreto.

En ese sentido, mencionó como señales positivas la reducción del costo de la tarifa eléctrica, la generación de inversiones a través del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que —según indicó— ya superó los 200 millones de dólares y generó casi 2.000 puestos de trabajo, y la proyección de un plan de infraestructura superior a los 300 millones de dólares para reactivar obras paralizadas.

La diputada reconoció que la situación económica continúa siendo compleja, pero aseguró que la provincia se encuentra “mejor plantada” gracias a una ejecución presupuestaria más eficiente, el ahorro en gasto político y la recuperación de la confianza institucional.

“No retroceder”

Para Pérez, “elevar la vara” significa no conformarse con la estabilización alcanzada, sino consolidar un rumbo que permita el crecimiento sostenido.

“Es entender que 20 años de continuidad política dejaron inercias que no se corrigen en meses, pero que tampoco pueden volver”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que la consolidación “no es un slogan, sino una decisión política de no retroceder”, y consideró que hoy Entre Ríos cuenta con equilibrio, previsibilidad y un rumbo claro que permiten proyectar la segunda mitad de la gestión con expectativas de desarrollo

