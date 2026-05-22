Después de casi un año sin obra social, trabajadores de la fruta de Concordia y la región, volverán a tener cobertura médica

La buena noticia fue confirmada este viernes por el interventor del sindicato, Iván Amaro, quien informó que se logró revertir la resolución que en agosto de 2025 había dispuesto la baja de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF).

En aquel momento, la Superintendencia de Servicios de Salud había oficializado la medida a través de la Resolución 1662/2025 debido a reiterados incumplimientos en el plan de regularización presentado por la entidad y por la grave situación económica e institucional que atravesaba la obra social.

Según señalaron desde la actual intervención, la crisis financiera se originó durante la gestión anterior encabezada por Alcides Camejo.

“Fue uno de mis mayores compromisos con los trabajadores”

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Amaro destacó que la recuperación de la obra social fue posible gracias al trabajo conjunto entre la intervención sindical y la FATREFU.

“Así como en agosto del 25 hubo una resolución dando de baja a la obra social, gracias a la intervención de la FATREFU y desde la intervención del sindicato de la fruta se pudo lograr revertir esa resolución y conseguimos nuevamente el alta de la OSPAF”, explicó.

El interventor remarcó que la decisión abre ahora una nueva etapa para la entidad y permitirá avanzar en un plan integral de recuperación.

“Esta resolución nos da la posibilidad de presentar en el próximo trimestre un plan de salvataje, camino que ya hemos comenzado a recorrer para lograr definitivamente el despegue de la OSPAF y poder brindar las prestaciones que nos comprometimos a garantizar”, sostuvo.

Amaro recordó además que recuperar la obra social “fue uno de los mayores compromisos” asumidos ante los trabajadores del sector.

Un complejo trabajo administrativo y financiero

Desde la intervención explicaron que ahora deberán afrontar un intenso trabajo técnico y administrativo para regularizar la situación de la obra social.

Según detalló Amaro, existe documentación pendiente desde el año 2021, incluyendo balances, planillas de ingresos y egresos, además de tareas vinculadas a cartillas médicas, prestadores y aspectos contables.

“Hay un grupo importante de abogados y contadores trabajando contra reloj para cumplir con todos los requisitos exigidos por la Superintendencia de Salud”, indicó.

Entre las obligaciones pendientes se encuentran los balances correspondientes a los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

La baja de 2025 y el proceso de recuperación

La baja de OSPAF había sido decidida en agosto de 2025 por la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, tras considerar incumplido el plan de regularización que había presentado la obra social.

En aquella resolución también se había dispuesto que el Consejo Directivo actuara como Comisión Liquidadora para avanzar en el proceso de liquidación administrativa o eventualmente solicitar la quiebra.

La situación de OSPAF se sumaba entonces a la de otras obras sociales que atravesaban procesos similares de intervención y crisis financiera.

Ahora, con la rehabilitación de la entidad, miles de trabajadores de la fruta de Concordia y la región esperan recuperar en los próximos días el acceso pleno a las prestaciones médicas y sanitarias.

Redaccion de 7Paginas