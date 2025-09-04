Después de la granizada, llega el frío al norte entrerriano

Pasadas las 17, una gran cantidad de piedras cayó de manera repentina y en pocos minutos cubrió de blanco los campos y calles de la zona. “Parecía que nevaba, todo quedó tapado de granizo”, relataron algunos vecinos afectados.

El frío se instala en la región

Tras el temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una masa de aire frío avanzó sobre el territorio entrerriano, provocando un marcado descenso de las temperaturas.

Para este jueves, se prevén mínimas de 7 grados y máximas que rondarán los 14, con cielo parcialmente nublado en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El fin de semana será aún más frío: las mínimas podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones según la zona, configurando las jornadas más heladas de septiembre en la región de Salto Grande.

Foto, Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas