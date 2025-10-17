7PAGINAS

Viernes 17 de octubre de 2025
Después de las lluvias de este viernes: como estará el clima en el Día de la Madre

Tal como lo había anticipado 7Paginas, durante la tarde y noche de este viernes se registraron lluvias en Concordia y en distintas localidades del norte entrerriano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el cese del alerta por tormentas, aunque aún se mantienen posibles tormentas aisladas hacia la noche.
Redacción 7Paginas

Pronóstico para el fin de semana

Para este sábado, el SMN prevé una mañana con neblinas y temperaturas agradables. La jornada comenzará con una mínima de 13 grados y alcanzará una máxima de 26 grados. La humedad rondará el 74%, con vientos del sur a unos 12 km/h, y no se esperan lluvias.

En tanto, el domingo, cuando se celebre el Día de la Madre, el tiempo acompañará los festejos familiares: se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24 grados, con cielo parcialmente nublado y presencia de sol durante buena parte del día.

Así, el fin de semana se presenta estable y agradable, ideal para disfrutar de las reuniones al aire libre y celebrar el Día de la Madre con un clima templado y sin lluvias en Concordia y la región.

Foto: Iglesia Sagrado Corazon- Concordia, por Marcelo Gonzalez

