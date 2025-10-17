Después de las lluvias de este viernes: como estará el clima en el Día de la Madre

Pronóstico para el fin de semana

Para este sábado, el SMN prevé una mañana con neblinas y temperaturas agradables. La jornada comenzará con una mínima de 13 grados y alcanzará una máxima de 26 grados. La humedad rondará el 74%, con vientos del sur a unos 12 km/h, y no se esperan lluvias.

En tanto, el domingo, cuando se celebre el Día de la Madre, el tiempo acompañará los festejos familiares: se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24 grados, con cielo parcialmente nublado y presencia de sol durante buena parte del día.

Así, el fin de semana se presenta estable y agradable, ideal para disfrutar de las reuniones al aire libre y celebrar el Día de la Madre con un clima templado y sin lluvias en Concordia y la región.

Foto: Iglesia Sagrado Corazon- Concordia, por Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas