Después de más de un año paralizado, el Senado retoma el debate para eliminar las pensiones vitalicias de exgobernadores y exvicegobernadores

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio al inicio de su gestión, figura en el temario de la Comisión de Legislación General que se reunirá este martes al mediodía. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde abril de 2024, aunque desde entonces su tratamiento quedó estancado en la Cámara Alta.

La propuesta busca derogar un beneficio histórico que permite a quienes ejercieron los máximos cargos del Poder Ejecutivo provincial acceder a una asignación vitalicia una vez concluido su mandato, siempre que no ocupen otras funciones públicas remuneradas.

Semanas atrás, el propio Frigerio volvió a insistir con la necesidad de avanzar en la sanción de la norma.

“Hace mucho que estoy esperando que se sancione la eliminación de la pensión vitalicia del gobernador y el vice. Ojalá la podamos hacer antes de que salga la reforma jubilatoria, porque lo hice también en ese sentido: intentando dar el ejemplo”, expresó durante una entrevista televisiva.

Quiénes cobran actualmente la pensión

Un relevamiento realizado sobre la situación de exmandatarios y exvicegobernadores permite observar diferentes realidades respecto de este beneficio.

Entre los exgobernadores, Mario Moine continúa percibiendo la pensión vitalicia desde 1996, cuando concluyó su mandato. En 2019 informó públicamente que destinaba el 40% del monto que percibe a organizaciones sociales y religiosas.

En el caso de Sergio Montiel, comenzó a cobrar la asignación tras finalizar su primer gobierno en 1987. La suspendió cuando volvió a asumir la Gobernación en 1999 y la retomó en 2003. Tras su fallecimiento en 2011, el beneficio pasó a ser percibido por su viuda, Marta Jordán.

Jorge Busti y Sergio Urribarri optaron por percibir sus jubilaciones ordinarias en lugar de acceder a la pensión vitalicia. En tanto, Gustavo Bordet no inició el trámite al finalizar su mandato y actualmente percibe su dieta como diputado nacional.

Los exvicegobernadores beneficiados

Entre quienes sí perciben actualmente la asignación figuran Jorge Martínez Garbino, vicegobernador durante el primer mandato de Montiel; Domingo Rossi, quien alternó el cobro de la pensión con sus períodos al frente de la Municipalidad de Santa Elena; Hernán Orduna, exvicegobernador de Mario Moine; Héctor Alanis, excompañero de fórmula de Jorge Busti; Edelmiro Pauletti y Pedro Guastavino.

Otros dirigentes suspendieron el beneficio al asumir nuevas funciones públicas. Tal es el caso de José Cáceres, quien dejó de percibir la pensión cuando asumió como diputado provincial y actualmente se desempeña como parlamentario del Mercosur.

Por su parte, Adán Bahl tramitó el beneficio al concluir su función como vicegobernador, pero optó inicialmente por percibir el salario correspondiente a la Intendencia de Paraná. Posteriormente reactivó el cobro de la pensión hasta asumir como senador nacional.

Un caso que generó polémica fue el de Laura Stratta, quien solicitó la pensión pocas horas antes de finalizar su mandato como vicegobernadora. El beneficio fue otorgado rápidamente, aunque luego suspendió su percepción para cobrar la dieta como diputada provincial.

Un debate con fuerte impacto político

La discusión sobre las pensiones vitalicias se transformó en uno de los temas más sensibles dentro del proceso de reforma del Estado impulsado por el gobierno provincial.

Desde el oficialismo sostienen que la eliminación de estos beneficios constituye una señal de austeridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. En cambio, sectores de la oposición consideran que se trata de un derecho adquirido por quienes ejercieron responsabilidades institucionales de máxima jerarquía.

Con la reactivación del tratamiento legislativo, el Senado volverá a debatir una iniciativa que, de convertirse en ley, pondría fin a un régimen que durante décadas benefició a exgobernadores y exvicegobernadores de Entre Ríos.

La expectativa ahora está puesta en la postura que adopten los distintos bloques políticos y en si finalmente el proyecto logra avanzar hacia su sanción definitiva después de más de un año de estancamiento parlamentario.

Con informacion de Analisis digital

Redaccion de 7Paginas