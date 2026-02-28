Después de muchos años, los hijos de los trabajadores de la fruta vuelven a recibir el kit escolar

La iniciativa, denominada “Vuelta al Cole”, se concretará este sábado 28 de febrero, de 8 a 12 horas, en la sede sindical ubicada en calle Saavedra 121. Allí, los trabajadores afiliados con hijos en edad escolar podrán retirar los útiles correspondientes, en una medida que busca acompañar a las familias en el inicio de clases.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el interventor Iván Amaro expresó su satisfacción por poder restituir este beneficio. “Para mí es una satisfacción muy grande que después de muchos años en los que no se les entregaba nada a los afiliados hoy pudimos concretar esta entrega de útiles escolares. Es un pequeño gesto, pero a la vez es una muestra de que estamos encaminando la administración y en la sana costumbre de devolverle al afiliado algo de lo que tanto se robaron”, afirmó.

Desde la conducción interventora destacaron que la medida forma parte de una serie de acciones orientadas a recomponer la relación con los afiliados y recuperar beneficios que, según señalaron, habían sido discontinuados en gestiones anteriores.

De esta manera, tras varios años sin este acompañamiento, los hijos de los trabajadores frutícolas volverán a contar con un apoyo concreto en el inicio del ciclo escolar, en un contexto económico que representa un desafío para muchas familias.