Después de una década: Concordia volvió a tener conexión aérea con Buenos Aires

La llegada del jet, con capacidad para 19 pasajeros, generó un clima de expectativa entre autoridades locales y usuarios, dado el valor estratégico de esta conexión para el norte entrerriano. Según pudo saber 7Paginas, el vuelo arribó con todos sus asientos ocupados. En el regreso hacia Aeroparque, partió con nueve pasajeros, cifra que fue considerada alentadora para la compañía y para el municipio, que acompañó las gestiones para concretar la operación.

Cabe mencionar que el costo del pasaje se ubica en 35 dólares por tramo, lo que convierte al servicio en una alternativa competitiva para viajes rápidos hacia la Capital Federal.

Frecuencias y horarios confirmados

Humming Airways operará dos vuelos semanales, los martes y los jueves, utilizando aeronaves de 19 plazas y un tiempo estimado de viaje de 45 minutos.

Martes

Aeroparque → Concordia: 10:15 a 11:05

Concordia → Aeroparque: 11:30 a 12:20

Jueves

Aeroparque → Concordia: 17:00 a 17:50

Concordia → Aeroparque: 18:50 a 19:05

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas