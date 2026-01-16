Después de una muy buena quincena, con carnavales, fiestas y deporte inicia la segunda mitad de enero en Entre Ríos

Según los datos relevados, la primera parte del verano arrojó un promedio de ocupación cercano al 70 por ciento y alrededor de un millón de personas recorriendo los distintos destinos de la provincia. Con ese panorama alentador, a partir de este fin de semana se despliega una variada programación de carnavales, fiestas populares y eventos deportivos que refuerzan las expectativas para lo que resta de enero.

Los carnavales vuelven a ser protagonistas en gran parte del territorio entrerriano. Al tradicional Carnaval del País de Gualeguaychú, que transita su tercera noche, y a los corsos de Hasenkamp y Gualeguay, que comenzaron el fin de semana pasado, se suman nuevas propuestas. Este fin de semana tendrán lugar el carnaval Sentí la Pasión de Santa Elena, el Carnaval de Encuentros de Villaguay, el Carnaval de Caseros y los corsos de Colón y Villa Clara. También comienzan los carnavales de Nogoyá, que se desarrollarán en el corsódromo de boulevard Sarmiento los días 17, 24 y 31 de enero y continuarán el 7, 14 y 15 de febrero. En tanto, los carnavales de Concordia darán inicio el próximo 24 de enero.

La agenda se completa con destacadas fiestas populares que convocan a públicos diversos y refuerzan el perfil festivo del verano entrerriano. En Concepción del Uruguay, la Fiesta Nacional de la Playa de Río comenzó el miércoles con propuestas pensadas para toda la familia, incluyendo los shows infantiles de Topa y Pim Pau, y continuó el jueves con una noche de rock que tuvo como número central a Las Pelotas. El evento se extiende durante todo el fin de semana, con una noche tropical este viernes encabezada por Damas Gratis y los shows de La Joaqui y Luck Ra el sábado y domingo, respectivamente.

En la microrregión Salto Grande, Santa Ana celebra la Fiesta Nacional de la Sandía, que combina producción, identidad y espectáculos musicales con las presentaciones de Los Nocheros, Lucas Sugo y Monchito Merlo. Por su parte, en la microrregión Lomadas y Humedales, Crespo es sede de la Fiesta Provincial de la Cerveza, con gastronomía típica, música y expresiones culturales. En Tierra de Palmares, la localidad de Liebig desarrolla la Fiesta de la Identidad y el Patrimonio, mientras que Arroyo Barú propone el festival “Barú canta en enero”.

El deporte también ocupa un lugar destacado en la cartelera provincial. Este fin de semana se desarrollará el Triatlón de La Paz, un evento de jerarquía internacional que reunirá a más de 1.000 competidores de distintas edades y categorías, provenientes de 17 provincias argentinas y de países de América y Europa.

Con propuestas para todos los gustos y edades, Entre Ríos continúa consolidándose como un destino integral de verano, donde la diversidad de experiencias, la cercanía y la hospitalidad se combinan para ofrecer opciones a lo largo y ancho del territorio durante toda la temporada estival.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas