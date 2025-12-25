Después del calor agobiante: cómo sigue el clima y cuándo volverían las lluvias a la región de Salto Grande

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mejoraron las condiciones del tiempo en la región y para este jueves se prevé una temperatura máxima de 32 grados, con cielo parcialmente nublado. Las tormentas de la noche del 24 se caracterizaron por intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia, lo que permitió una moderada baja de las temperaturas tras una jornada sofocante.

Cabe recordar que el martes 24 de diciembre Concordia fue la segunda ciudad más calurosa del país, con registros térmicos muy elevados, lo que generó preocupación y motivó alertas por calor extremo.

No obstante, la mejora del tiempo será de corta duración. Para este jueves y viernes se esperan buenas condiciones generales, con nubosidad variable y una nueva suba gradual de las temperaturas. En la región de Salto Grande, el SMN anticipa para el viernes una máxima de 34 grados, retomando valores típicos del calor intenso del verano.

Pronóstico para el fin de semana

El panorama volverá a cambiar a partir del sábado. Para ese día se anuncia una mínima de 23 grados y una máxima de 33, con probabilidades de tormentas fuertes que alcanzan el 70% durante toda la jornada, especialmente concentradas en el norte de la provincia.

En tanto, el domingo se prevé una mejora parcial de las condiciones: por la mañana se espera una temperatura cercana a los 21 grados, con cielo mayormente nublado, mientras que hacia la tarde se mantiene un 40% de probabilidades de lluvias aisladas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas