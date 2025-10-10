Después del calor, cuándo llegarían las lluvias y el descenso de las temperaturas en la región de Salto Grande

Según el pronóstico, este viernes feriado se presentará con cielo parcialmente nublado, una humedad cercana al 45% y vientos del noreste a 17 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28 grados, configurando una jornada primaveral ideal para actividades al aire libre en Concordia y alrededores.

Sin embargo, para el sábado se espera un aumento del calor, con una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C, aunque el cielo estará mayormente nublado y, hacia la noche, comenzaría el cambio de condiciones. El SMN anuncia hasta un 70% de probabilidad de tormentas aisladas, lo que podría anticipar el ingreso de un frente frío.

El domingo, las precipitaciones podrían extenderse durante la madrugada y parte de la mañana, también con tormentas dispersas, aunque se prevé una mejoría paulatina a lo largo del día. Tras las lluvias, las temperaturas descenderían y el ambiente se tornaría más fresco, dando fin a un breve pero intenso período de calor en la región.

De esta manera, el fin de semana largo ofrecerá dos días ideales para disfrutar del aire libre, antes de la llegada de las lluvias y el descenso térmico que marcará el inicio de una nueva semana con condiciones más otoñales.

