Viernes 15 de agosto de 2025
Después del frío polar, llegan temperaturas primaverales y luego vuelve la inestabilidad a la región de Salto Grande

Tras un viernes que se posicionó como el día más frío de la semana, con temperaturas mínimas de 4°C y sensaciones térmicas cercanas a 0°C en algunos sectores, la región de Salto Grande se prepara para un repunte térmico que se sentirá desde este fin de semana.
Redacción 7Paginas

Este viernes, la máxima prevista es de 16°C, con cielo ligeramente nublado y una humedad del 77%.

Fin de semana en ascenso

Para el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde. El domingo, el termómetro seguirá en alza: mínima de 9°C, máxima de 20°C, y condiciones similares de nubosidad.

Semana con calor e inestabilidad

El lunes traerá un notorio aumento de temperatura: mínima de 12°C y máxima de 24°C, junto a un 40% de probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche. El martes persistirá la inestabilidad, con mínima de 15°C, máxima de 18°C, 40% de probabilidades de tormentas aisladas por la mañana y hasta un 70% de chaparrones en la tarde.

El miércoles las condiciones mejorarán: mínima de 11°C, máxima de 20°C y cielo parcialmente nublado, marcando el regreso del tiempo más estable.

Foto: Marcelo Gonzalez

