Después del frío polar, llegan temperaturas primaverales y luego vuelve la inestabilidad a la región de Salto Grande

Este viernes, la máxima prevista es de 16°C, con cielo ligeramente nublado y una humedad del 77%.

Fin de semana en ascenso

Para el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde. El domingo, el termómetro seguirá en alza: mínima de 9°C, máxima de 20°C, y condiciones similares de nubosidad.

Semana con calor e inestabilidad

El lunes traerá un notorio aumento de temperatura: mínima de 12°C y máxima de 24°C, junto a un 40% de probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche. El martes persistirá la inestabilidad, con mínima de 15°C, máxima de 18°C, 40% de probabilidades de tormentas aisladas por la mañana y hasta un 70% de chaparrones en la tarde.

El miércoles las condiciones mejorarán: mínima de 11°C, máxima de 20°C y cielo parcialmente nublado, marcando el regreso del tiempo más estable.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas