Después del paso de la cola del tornado, renuevan el alerta naranja por tormentas para Concordia y la zona

Tras el fuerte temporal que azotó a Concordia durante la madrugada del sábado y dejó importantes destrozos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por tormentas para gran parte de Entre Ríos, advirtiendo que durante este domingo volverán a registrarse condiciones meteorológicas adversas.

El organismo nacional anticipó lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

Concordia vuelve a estar bajo alerta naranja

Los departamentos alcanzados por el alerta naranja son:

Concordia

Federación

Federal

Feliciano

San Salvador

Villaguay

Nogoyá

Diamante

Paraná

La Paz

En tanto, el resto de los departamentos entrerrianos permanece bajo alerta amarilla, donde también se esperan tormentas de variada intensidad.

La renovación del aviso genera especial preocupación debido a que se produce apenas horas después del temporal que provocó una presunta cola de tornado en Concordia, con importantes daños materiales y una víctima fatal.

Pronóstico para este domingo

De acuerdo con el SMN, durante la madrugada del domingo las probabilidades de tormentas fuertes oscilarán entre el 70 y el 100%.

Para el resto de la jornada, la inestabilidad continuará con probabilidades de precipitaciones y tormentas de entre el 40 y el 70%.

En Concordia y la región se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados, marcando un importante descenso térmico respecto a los valores registrados durante el denominado «Veranito de San Juan».

También habrá tormentas en el sur provincial

En los departamentos Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy, donde rige alerta amarilla, también se pronostican tormentas fuertes y chaparrones durante la jornada.

Para esa región se prevén temperaturas más bajas, con mínimas de 9 grados y máximas de 15 grados.

Mejorará el tiempo desde el lunes

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso 7Paginas, las condiciones comenzarán a estabilizarse a partir del lunes, cuando ya no se esperan lluvias ni tormentas en el territorio entrerriano.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, no permanecer bajo árboles o estructuras inestables y extremar las precauciones debido a que muchos sectores de la provincia aún trabajan para recuperarse de los daños ocasionados por el fuerte temporal del sábado.