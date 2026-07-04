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Viernes 3 de julio de 2026
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Después del sufrimiento, Concordia explotó de alegría: una multitud festejó en las calles el triunfo de la Selección Argentina

El agónico y emocionante triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde, que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo, desató una verdadera fiesta en las calles de Concordia.
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Redacción 7Paginas

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Apenas sonó el pitazo final, cientos de vecinos salieron de sus hogares para celebrar una clasificación que se vivió con mucha tensión de principio a fin. Nadie esperaba un partido tan complicado y vibrante, por lo que el desahogo se hizo sentir con fuerza en cada rincón del centro de la ciudad.

Segun lo registrado por un cronista de 7Paginas, las principales avenidas y calles céntricas se vieron colmadas por caravanas de automóviles, motocicletas y camionetas que recorrieron la ciudad haciendo sonar las bocinas y exhibiendo banderas argentinas, mientras los hinchas cantaban y celebraban el pase a la siguiente instancia del certamen.

La Plaza 25 de Mayo fue el epicentro de los festejos

Pese a las bajas temperaturas provocadas por la intensa ola polar que afecta a la región, una multitud se congregó en la Plaza 25 de Mayo, donde los simpatizantes compartieron abrazos, cánticos y muestras de alegría tras un encuentro que mantuvo en vilo a todos los argentinos.

Familias enteras, grupos de amigos y jóvenes se sumaron espontáneamente a los festejos, convirtiendo al centro de Concordia en el escenario de una celebración cargada de emoción.

Banderas celestes y blancas, camisetas de la Selección, bombos, bocinazos y cánticos le dieron color a una noche en la que el frío quedó en un segundo plano.

El triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde dejó a la Selección Argentina entre los 16 mejores equipos del Mundial y renovó la ilusión de los hinchas, que sueñan con seguir avanzando y obtener la cuarta estrella.

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