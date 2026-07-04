Después del sufrimiento, Concordia explotó de alegría: una multitud festejó en las calles el triunfo de la Selección Argentina

Apenas sonó el pitazo final, cientos de vecinos salieron de sus hogares para celebrar una clasificación que se vivió con mucha tensión de principio a fin. Nadie esperaba un partido tan complicado y vibrante, por lo que el desahogo se hizo sentir con fuerza en cada rincón del centro de la ciudad.

Segun lo registrado por un cronista de 7Paginas, las principales avenidas y calles céntricas se vieron colmadas por caravanas de automóviles, motocicletas y camionetas que recorrieron la ciudad haciendo sonar las bocinas y exhibiendo banderas argentinas, mientras los hinchas cantaban y celebraban el pase a la siguiente instancia del certamen.

La Plaza 25 de Mayo fue el epicentro de los festejos

Pese a las bajas temperaturas provocadas por la intensa ola polar que afecta a la región, una multitud se congregó en la Plaza 25 de Mayo, donde los simpatizantes compartieron abrazos, cánticos y muestras de alegría tras un encuentro que mantuvo en vilo a todos los argentinos.

Familias enteras, grupos de amigos y jóvenes se sumaron espontáneamente a los festejos, convirtiendo al centro de Concordia en el escenario de una celebración cargada de emoción.

Banderas celestes y blancas, camisetas de la Selección, bombos, bocinazos y cánticos le dieron color a una noche en la que el frío quedó en un segundo plano.

El triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde dejó a la Selección Argentina entre los 16 mejores equipos del Mundial y renovó la ilusión de los hinchas, que sueñan con seguir avanzando y obtener la cuarta estrella.

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