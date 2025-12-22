Después del temporal en la región de Salto Grande, ¿Mesa adentro o mesa afuera?: cómo estará el clima en nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el miércoles 24 de diciembre una jornada muy calurosa en la región de Salto Grande, con temperatura máxima de 35 grados. El cielo estará parcialmente nublado, aunque la nubosidad irá en aumento hacia la tarde.

Para el martes 23, víspera de la celebración, se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Durante la madrugada y la mañana podría registrarse una escasa probabilidad de tormentas aisladas, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

En la Nochebuena, el SMN anticipa una mínima de 22 grados, con cielo mayormente nublado por la mañana y más despejado durante la tarde, con bastante presencia del sol. La temperatura máxima alcanzará los 35 grados, lo que permitirá disfrutar de reuniones al aire libre.

Para el jueves 25, día de Navidad, se espera cielo mayormente nublado, con apenas un 10% de probabilidad de lluvias, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

Con estas condiciones, Concordia vivirá una Navidad cálida, ideal para compartir en familia, con la recomendación de tener presente la nubosidad y la posible aparición de lluvias aisladas.

Atardecer en Concordia, por Marcelo González

Redacción de 7Paginas