Destacada actuación de los tiradores de Concordia en una nueva fecha del Campeonato Provincial

La delegación concordiense estuvo integrada por Eduardo Toméz, Jesús Toméz, René Almirón, Fernando Guerrico, Eduardo Diana, presidente de la institución, Sergio Tugnarelli, Flavio Peroni, Siomara Ocampo y Ramón Ocampo.

A lo largo de la jornada, los deportistas de Concordia compitieron en distintas disciplinas y categorías, logrando varios primeros puestos y una importante cantidad de podios.

Los resultados de la delegación concordiense

En Aire de Quebrar – Mujeres, Siomara Ocampo obtuvo el segundo puesto. La tiradora también alcanzó el segundo lugar en Carabina Neumática – Mayores.

En Mira Abierta – Mayores, Fernando Guerrico finalizó en la cuarta posición, mientras que Ramón Ocampo consiguió el tercer puesto en Veteranos.

Las disciplinas de pistola fueron uno de los puntos más destacados para los representantes concordienses.

En Pistola Standard .22, Fernando Guerrico se quedó con el primer lugar.

En tanto, en Pistola Deportiva .22, Jesús Toméz se consagró primero, Eduardo Toméz terminó segundo y Fernando Guerrico completó el podio en la tercera posición.

La buena cosecha continuó en Pistola Militar 9 mm, donde Jesús Toméz volvió a quedarse con el primer puesto. Flavio Peroni fue segundo y Eduardo Toméz tercero, mientras que Fernando Guerrico finalizó cuarto.

En Pistola .45 PLG, nuevamente Jesús Toméz logró el primer lugar. Fernando Guerrico obtuvo el tercer puesto y Eduardo Toméz terminó quinto.

Finalmente, en Carabina con Mira Telescópica, Ramón Ocampo culminó en la cuarta posición.

Una jornada con varios podios

La actuación en Concepción del Uruguay volvió a poner de manifiesto el buen nivel de los representantes del Tiro Federal Argentino de Concordia, que lograron destacarse en diferentes especialidades y categorías.

Con varios primeros puestos y numerosas presencias en el podio, la institución concordiense tuvo una importante participación en esta nueva jornada del calendario provincial y continúa consolidando la presencia de sus deportistas en las competencias de tiro entrerrianas.

Por Marcelo Gonzalez