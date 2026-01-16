Destacan la decisión del Gobierno provincial de elevar juntas a comunas

En ese contexto, el presidente comunal de Yeso Oeste, departamento La Paz, Javier Vera, expresó su satisfacción por la determinación adoptada por el Gobierno provincial y el gobernador, al considerar que “es una decisión muy importante que permite elevar de categoría de junta a comuna y saldar una deuda pendiente con la comunidad”.

Vera destacó que el cambio no se limita a un aspecto administrativo, sino que representa una transformación profunda en el funcionamiento institucional de la localidad. “Ser autónomos cambia totalmente la realidad. Antes dependíamos del Ministerio de Trabajo y hoy, como comuna, contamos con autonomía, lo cual es fundamental para la gestión diaria”, remarcó.

Asimismo, subrayó que la recategorización genera un impacto integral en la vida de los vecinos. “Es un crecimiento total para la localidad, no solo desde lo institucional, sino también desde lo económico, porque nos permite atender demandas y proyectar el desarrollo del lugar”, señaló.

Otro de los puntos destacados por el presidente comunal es que, a partir de esta decisión, la comuna comenzará a recibir fondos de coparticipación de manera directa. Esto permitirá una planificación más eficiente y una mejor respuesta a las necesidades de la población, estimada en alrededor de 1.400 habitantes.

Finalmente, Vera valoró el rol del Estado provincial en el fortalecimiento de los gobiernos locales y afirmó que la recategorización posibilita “llevar el Estado a la gente, estar presentes en el territorio y dar respuestas concretas en áreas clave como infraestructura, salud y asistencia social”.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas