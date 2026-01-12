Destacan la rápida y efectiva respuesta del operativo sanitario en la Maratón de Reyes de Concordia

Según se informó a 7Paginas, el dispositivo fue coordinado de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, destacándose especialmente el trabajo del personal del SIMES municipal y del servicio Emergencias 107.

La estrategia sanitaria desplegada incluyó un total de 10 ambulancias medicalizadas, dos camionetas de rescate, seis motos de primera respuesta, dos cuatriciclos y una carpa sanitaria de alta complejidad tipo UTI, además de tres carpas adicionales destinadas a la atención primaria. A esto se sumó la presencia permanente de profesionales especializados, preparados para actuar ante situaciones de diversa complejidad.

Cabe señalar que, como en toda actividad física de alta exigencia, existen riesgos inherentes, que se incrementan cuando el evento se desarrolla bajo altas temperaturas, como ocurre habitualmente en el mes de enero. De acuerdo a las estadísticas, el riesgo de eventos cardíacos ronda el 2 por ciento, lo que resalta la importancia de contar con un sistema sanitario de respaldo adecuado.

En este contexto, el director general de Emergencias Sanitarias de Entre Ríos, Diego Sauré, informó que durante la competencia se atendieron alrededor de 60 personas con afecciones de baja y mediana complejidad. Además, tres participantes fueron asistidos en estado crítico y estabilizados en la carpa UTI, equipada con monitores, desfibriladores, bombas de infusión, oxígeno y ventilador portátil, entre otros elementos esenciales. Gracias al despliegue de recursos y a la coordinación con el municipio, no fue necesario realizar traslados al hospital.

“Con respecto al año anterior, se mejoró ampliamente la comunicación. Tenemos unidades de traslado geolocalizadas y, para coordinar la respuesta, dispusimos dos gazebos con radio operadores del SIMES municipal y del 107 Emergencias Concordia, con quienes estuve en contacto permanente”, explicó Sauré.

Es importante recordar que en ediciones anteriores de este tradicional evento deportivo se registraron situaciones de extrema gravedad, como paros cardiorrespiratorios, casos de rabdomiólisis y fallas renales agudas. Frente a este antecedente, la presencia de equipos de salud capacitados, junto a la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos (DEA) y oxígeno, resultó fundamental para prevenir desenlaces fatales.

El exitoso operativo sanitario desarrollado durante la Maratón de Reyes volvió a poner en evidencia la importancia de la planificación, la prevención y la articulación entre los distintos niveles del sistema de salud en eventos de gran convocatoria, garantizando una respuesta rápida y efectiva para el cuidado de la comunidad.