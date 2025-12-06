Destacan que en Entre Ríos bajaron los impuestos para fortalecer el desarrollo del sector privado

De acuerdo a los datos oficiales, durante 2024 se redujeron todos los impuestos provinciales en términos reales frente a la inflación. Entre las principales medidas se destaca la baja del 20% del Impuesto Inmobiliario Rural en moneda constante, con la particularidad de que el 100% de lo recaudado se destina a mejoras en los caminos rurales.

También se redujo en un 60% la alícuota del impuesto de sellos para la inscripción de vehículos 0km y maquinaria, una medida que apunta a incentivar la inversión productiva. Además, se eliminaron más de 100 tasas provinciales, lo que representa aproximadamente la mitad de las existentes hasta el momento.

En el sector avícola, se redujeron y eliminaron alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos para los polleros integrados: la alícuota se redujo en un tercio y está previsto que en 2026 se reduzca a la mitad. A esto se suma la eliminación del 13% del impuesto provincial a la energía eléctrica, junto a la puesta en marcha de un convenio para que los municipios también reduzcan sus tasas en la factura de luz.

Otro de los ejes centrales de la política económica provincial es el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). En ese marco, el gobernador Frigerio sostuvo que invertir en Entre Ríos “tiene que convenir”, y subrayó que la iniciativa ya muestra resultados concretos: se registran inversiones por 160 millones de dólares y la generación de 1.500 puestos de trabajo privados en un contexto económico complejo. “Cuando el Estado saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades”, afirmó el mandatario tras la adhesión al RINI de la planta industrial de la firma Sagemüller, en Seguí.

Finalmente, con el objetivo de simplificar la actividad ganadera y reducir costos operativos, el gobierno provincial implementó con éxito el Documento Único de Tránsito (DUT) para el traslado de animales. Desde su puesta en marcha, ya fue utilizado por unos 18.000 productores para el movimiento de ocho millones de cabezas.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que este conjunto de medidas busca consolidar un Estado facilitador, que promueva la inversión privada, acompañe al sector productivo y fortalezca el desarrollo económico de Entre Ríos.