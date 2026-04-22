Destino San Javier llega al Gran Odeón con su show más íntimo

Concordia se prepara para recibir a una de las formaciones más sólidas y queridas de la música popular argentina. Destino San Javier desembarcará en el escenario del Teatro Gran Odeón con su nuevo espectáculo “De Cerca”, un formato que busca romper la cuarta pared y generar un vínculo directo y profundo con el espectador.

A diferencia de sus presentaciones en grandes festivales, esta propuesta invita a vivir las canciones desde la esencia, entrelazando la música con historias personales y el imponente legado familiar que los precede. «De Cerca no es solo un show, es una forma distinta de compartir nuestra historia con la gente», definen sus integrantes.

Un legado que trasciende generaciones

El grupo, integrado por Bruno y Franco Favini junto a Paolo Ragone, lleva en su ADN la historia del emblemático Trío San Javier. Como hijos de Pedro Favini y José “Pepe” Ragone, los músicos han sabido heredar el respeto por las raíces y las armonías vocales, aportando una mirada contemporánea que logró cautivar a un público joven sin perder la autenticidad folklórica.

Un camino de éxitos

La trayectoria de Destino San Javier está marcada por el reconocimiento internacional. Su punto de inflexión fue en 2019, cuando se alzaron con el triunfo en el Festival Internacional de Viña del Mar, uno de los escenarios más exigentes de habla hispana. A este hito se le suman dos Premios Gardel, consolidando su lugar en la elite de la música argentina.

Además, su versatilidad les ha permitido colaborar con artistas de la talla de Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva y Axel, demostrando que su talento puede dialogar con diversos géneros manteniendo siempre su identidad intacta.

Detalles del show en Concordia

La cita para disfrutar de una noche cargada de emoción y excelencia técnica será el 22 de mayo. Con “De Cerca”, el trío reafirma su misión: mantener viva una historia que sigue creciendo con cada canción y conectar con el corazón de su audiencia.

Lugar: Teatro Gran Odeón – Concordia.

Fecha: 22 de mayo.

Entradas: Ya se encuentran a la venta a través de fundacionodeon.com.ar y en las boleterías del teatro.

Por Carlos Rodriguez