Destituyeron a una jueza entrerriana por ejercer violencia laboral contra su equipo de trabajo

El Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos resolvió destituir a la jueza Josefina Etienot, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, por ejercer violencia laboral sistemática contra miembros de su equipo de trabajo. La medida fue adoptada por mayoría, tras una evaluación que incluyó testimonios, análisis de pruebas documentales y audiencias públicas.

Según lo informado a 7Paginas, el órgano encargado del juicio político estuvo presidido por la senadora provincial Gladys Domínguez, y conformado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher; el diputado provincial Marcelo López; y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez.

En los fundamentos principales, expuestos por la vocal del STJ Gisela Schumacher, se detalló que durante el proceso quedaron debidamente acreditados múltiples incumplimientos en el ejercicio del cargo, pero que fue la violencia laboral ejercida por Etienot la causal determinante para su destitución.

Se comprobó que al menos siete personas fueron víctimas directas de su accionar, y se documentaron 18 hechos concretos de maltrato que crearon un entorno laboral nocivo y de alto impacto emocional, tanto para las víctimas como para el servicio de justicia. El Jurado destacó que Etienot se valió incluso de recursos públicos para ejercer esa violencia, lo que agravó su situación.

“La jueza no se comportó según su dignidad, ejecutando actos que demuestran una incapacidad para sostenerse en el cargo para el cual fue designada. No merece continuar en el mismo por haber perdido la aptitud para ostentar el poder confiado”, señala el fallo.

En relación con una de las imputaciones vinculadas a una sentencia judicial emitida por Etienot, el Jurado entendió que si bien la resolución fue errónea, no constituye causal de destitución, ya que no corresponde a ese órgano revisar el fondo de las decisiones jurisdiccionales. No obstante, la abogada María Victoria Giménez votó en disidencia, considerando que ese hecho también debía motivar su remoción.

La única voz disidente respecto a la destitución fue la del vocal Miguel Ángel Giorgio, quien votó por la absolución de Etienot, argumentando que la falta de acusación del Procurador General impedía al Jurado avanzar con una sanción de esta magnitud, tal como ya lo había sostenido en antecedentes previos.

La sentencia marca un fuerte precedente en el Poder Judicial de Entre Ríos, al establecer que el maltrato dentro del ámbito laboral judicial es causal suficiente para la remoción de un magistrado, especialmente cuando se ejerce desde una posición de poder, afectando a personas vulnerables dentro y fuera del sistema judicial.